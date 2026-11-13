Feria Gastronómica intercultural realizó el CEIA de Punta Arenas.

Feria Gastronómica intercultural realizó el CEIA de Punta Arenas.

Punta Arenas, 13 noviembre 2026. La Feria Gastronómica CEIA «Proyecto de Inclusión e Interculturalidad Educativa en la EPJA 2026», busca garantizar el acceso, permanencia y egreso de estudiantes diversos como: migrantes, personas de pueblos originarios y estudiantes con necesidades educativas especiales; reconociendo sus trayectorias de vida particulares.

Esta muestra se realizó en dependencias de este establecimiento, ubicado en Ignacio Carrera Pinto 781, desarrollándose en dos horarios: a las 11:00 horas para la jornada de la mañana y a las 20:00 horas para la jornada vespertina. Participaron de este evento: el Tercer Nivel Básico “A” y “B”, estudiantes de Primer y Segundo Nivel Medio, Niveles Básicos, Equipo PIE, Secretarias y Sra. Filomena Christie; con la presentación de platos típicos de los estudiantes de: Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Paraguay, Haití y Brasil.

Los Docentes a cargo de esta actividad fueron las Profesoras Marlene Cárcamo (Oficio Cocina), Paulina Oyarzún (Historia, Geografía y Cs. Sociales) y Viviana Barrientos (Lengua y Literatura)

Punta Arenas se prepara para vivir la 32ª versión del Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia.

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Estudiantes de la Universidad de Magallanes acuerdan continuar el paro.

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