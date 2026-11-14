Punta Arenas se prepara para vivir la 32ª versión del Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia.

El tradicional certamen se realizará los días miércoles 25 y jueves 26 de noviembre en el Liceo Luis Alberto Barrera.

La iniciativa cuenta con financiamiento del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), aprobado de forma unánime por el Consejo Regional (CORE).

Punta Arenas, noviembre de 2026.– Con el objetivo de mantener vivas las tradiciones y destacar el talento artístico de las nuevas generaciones, se ultiman los detalles para la 32ª edición del Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia: “Senderos de Talentos”.

El encuentro cultural se llevará a cabo los días miércoles 25 y jueves 26 de noviembre en dependencias del Liceo Luis Alberto Barrera. Durante ambas jornadas, niños, niñas y jóvenes provenientes de distintos rincones de la Región de Magallanes subirán al escenario para compartir música y expresiones artísticas ligadas a la identidad patagónica.

Respaldo institucional a la cultura regional

Esta nueva versión del histórico certamen estudiantil se concreta gracias a una asignación directa financiada a través del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Estos recursos fueron aprobados por unanimidad por el Consejo Regional (CORE), lo que reafirma el compromiso de las autoridades regionales con el desarrollo cultural y el fomento artístico en la comunidad escolar.

Transmisión en vivo para toda la región

Para facilitar el acceso a las familias y al público que no pueda asistir de manera presencial al recinto, la organización ha dispuesto una cobertura digital completa. Ambas jornadas del festival serán transmitidas en directo a través de la plataforma Facebook mediante las señales de Portal 12 y Onaisin Online, permitiendo que el arte estudiantil llegue a todos los hogares de Magallanes y del país.

Desde la organización informaron que los horarios oficiales de inicio y la programación detallada de cada jornada serán dados a conocer en los próximos días a través de sus canales oficiales.