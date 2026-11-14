Justicia acoge recurso de amparo y deja sin efecto orden de arresto contra el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada.

El jefe comunal agradeció las muestras de apoyo de la comunidad tras días complejos en lo personal e institucional.

Parada enfatizó que su actuar siempre buscó compatibilizar el cumplimiento judicial con las normas legales que rigen al municipio.

Porvenir, 13 noviembre 2026.– Tras darse a conocer la resolución judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que acogió el recurso de amparo presentado en su favor, dejando sin efecto la orden de arresto decretada en su contra, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, entregó una declaración pública dirigida a los vecinos y vecinas de la comuna.

La autoridad comunal reconoció que los últimos días han sido difíciles tanto en el ámbito personal y familiar como para el equipo municipal. No obstante, manifestó recibir esta resolución con tranquilidad, humildad y gratitud, valorando especialmente el respaldo recibido durante este complejo proceso.

“Quiero agradecer profundamente a todas las personas que, de una u otra manera, estuvieron presentes durante estos días tan complejos. A quienes me acompañaron, me enviaron mensajes, me llamaron, me entregaron palabras de aliento o simplemente tuvieron un gesto de cariño conmigo y mi familia”, expresó el edil.

Defensa de la gestión y apego a la ley

Respecto al fondo de la situación, el alcalde Parada fue enfático en señalar que sus decisiones han estado guiadas por el resguardo institucional. “Desde el primer momento, mi actuar ha estado motivado por la convicción de defender los intereses de nuestro municipio, resguardar el bienestar de sus funcionarios y velar por el correcto funcionamiento de nuestra institución”, indicó.

Asimismo, aclaró su postura frente a los tribunales, asegurando que nunca existió voluntad de desacato. “Nunca ha existido de mi parte la intención de desconocer una resolución judicial, sino la necesidad de encontrar una forma de dar cumplimiento a ella que sea compatible con las disposiciones legales que rigen al municipio”, puntualizó.

Finalmente, el alcalde destacó el valor de la solidaridad demostrada por los habitantes de Tierra del Fuego y reafirmó su compromiso con la gestión local. “Consciente de que aún quedan asuntos por resolver, sigo con la misma convicción y compromiso de continuar trabajando por Porvenir y su gente”, concluyó.