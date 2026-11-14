TotalEnergies desiste de megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde de US$16.000 millones en Magallanes

La iniciativa H2 Magallanes, proyectada en la comuna de San Gregorio, contemplaba la instalación de más de 600 aerogeneradores y una extensa infraestructura industrial. Mientras la compañía atribuyó su decisión a factores económicos y comerciales, desde la organización Defendamos la Patagonia celebraron el retiro como un triunfo de la ciudadanía y la defensa del territorio.

Un importante giro se registró en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Magallanes, luego que la multinacional francesa TotalEnergies presentara oficialmente el desistimiento de su megaproyecto H2 Magallanes, una iniciativa que contemplaba una inversión estimada de US$16.000 millones y que estaba proyectada en la comuna de San Gregorio.

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena acogió la solicitud de la compañía, poniendo término al procedimiento de evaluación ambiental del proyecto.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la empresa fundamentó su decisión en las actuales condiciones del mercado, la ausencia de contratos de compraventa de largo plazo y los elevados costos de los equipos necesarios para desarrollar la iniciativa.

El proyecto consideraba la producción a gran escala de amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable, mediante una infraestructura de importantes dimensiones que incluía más de 600 aerogeneradores, una planta industrial de amoníaco, un puerto, una planta desaladora y cinco centros de datos.

La iniciativa había sido identificada por el Ministerio de Energía como la mayor inversión ingresada en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Su tramitación había experimentado modificaciones en los últimos años. En septiembre de 2025, la compañía solicitó suspender el proceso de evaluación ambiental hasta marzo de 2027, con el propósito de preparar las respuestas a las observaciones técnicas y ciudadanas. Sin embargo, finalmente optó por retirar la iniciativa.

DEFENDAMOS LA PATAGONIA CELEBRA EL RETIRO DEL PROYECTO

La decisión fue recibida con satisfacción por la organización Defendamos la Patagonia, que a través de sus redes sociales calificó el desistimiento como una victoria histórica para las comunidades y organizaciones que cuestionaron el desarrollo del megaproyecto.

“¡Lo logramos! La Patagonia no se vende, se defiende”, expresaron desde la agrupación, destacando el trabajo de la ciudadanía, las comunidades, científicos y organizaciones que participaron durante el proceso de evaluación ambiental.

Según la organización, fueron cerca de 1.900 observaciones ciudadanas las que reflejaron las preocupaciones existentes respecto de los eventuales impactos ambientales y territoriales de la iniciativa.

Entre los principales cuestionamientos planteados se encontraban los posibles efectos sobre ecosistemas de alto valor ecológico, particularmente el entorno del Parque Nacional Pali Aike y el Sitio Ramsar Bahía Lomas, considerado un importante hábitat para aves migratorias.

Asimismo, la agrupación advirtió sobre los riesgos para la estepa patagónica, los eventuales impactos en el Estrecho de Magallanes asociados a la infraestructura portuaria y las descargas de salmuera, además de las consecuencias acumulativas que podría generar la instalación de grandes complejos industriales en la región.

Otro de los aspectos cuestionados estuvo relacionado con la capacidad de las comunidades y servicios locales para enfrentar el crecimiento de este tipo de actividades, considerando eventuales efectos sobre la infraestructura vial, los servicios básicos y la dinámica social de las localidades cercanas.

Desde Defendamos la Patagonia sostuvieron que el retiro de H2 Magallanes demuestra la importancia de la participación ciudadana y de la defensa de los ecosistemas frente a proyectos de gran escala.

“La transición energética jamás puede hacerse sacrificando ecosistemas únicos ni la biodiversidad que sostiene el planeta. Nuestra tierra no es zona de sacrificio”, manifestaron.

UN CAPÍTULO QUE SE CIERRA EN EL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE

El desistimiento de H2 Magallanes representa un acontecimiento relevante para el futuro de la industria del hidrógeno verde en la Región de Magallanes, especialmente por la magnitud de la inversión comprometida y la dimensión de las instalaciones que se proyectaban construir en San Gregorio.

Aunque la compañía fundamentó su decisión en razones económicas y comerciales, el retiro también marca el cierre de un proceso que estuvo acompañado de cuestionamientos y observaciones ciudadanas por sus eventuales consecuencias ambientales.

Para las organizaciones opositoras, en tanto, la decisión constituye un triunfo de la participación ciudadana y de la defensa del patrimonio natural de la Patagonia.

Un debate que vuelve a instalar una pregunta fundamental para el futuro regional: cómo avanzar hacia nuevas alternativas energéticas y productivas sin comprometer los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural que distinguen a Magallanes.