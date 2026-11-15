Violento accidente en la Costanera de Punta Arenas: dos personas fueron eyectadas del vehículo y una estaría con lesiones graves.





Punta Arenas, 14 noviembre 2026.– Un violento accidente de tránsito se registró durante la noche en el sector de la Costanera de Punta Arenas, frente al acceso al Muelle Arturo Prat, luego que un automóvil que circulaba en dirección sur a norte protagonizara un fuerte impacto que dejó a dos personas lesionadas, quienes salieron eyectadas del vehículo a varios metros de distancia.



De acuerdo con los antecedentes preliminares, tras el accidente personal de Carabineros solicitó la concurrencia de una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), debido a que dos ocupantes se encontraban fuera del automóvil con diversas lesiones.



Una de las personas afectadas presentaría lesiones de carácter grave y fue trasladada por personal del SAMU hasta el Hospital Clínico de Magallanes. En tanto, la segunda persona lesionada también requirió atención médica y fue trasladada a un centro asistencial.



El conductor, en tanto, se encontraba fuera del vehículo y, tras ser evaluado por personal de salud, no habría requerido traslado. Sin embargo, fue detenido por Carabineros ante la presunción de que conducía bajo los efectos del alcohol.



En el lugar trabajó personal de la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de Bomberos, junto a Carabineros y Seguridad Municipal, quienes desarrollaron las labores correspondientes y adoptaron el procedimiento de rigor en las inmediaciones del Mercado Municipal.



A raíz de la violencia del impacto, el automóvil resultó con daños de consideración, prácticamente totales. Asimismo, el tránsito vehicular debió ser interrumpido mientras se desarrollaban las labores de emergencia y las diligencias policiales.



Los antecedentes del accidente quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.