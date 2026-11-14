Carabineros salvó la vida de un menor tras realizar maniobras de reanimación en el Muelle Viejo de Porvenir

Una dramática emergencia se registró durante la mañana de este sábado en el sector del Muelle Viejo de Porvenir, donde funcionarios de Carabineros lograron rescatar y reanimar a un menor de edad que fue encontrado suspendido desde una de las vigas de la estructura, en una situación que puso en grave riesgo su vida.

De acuerdo con los antecedentes, cerca de las 03:00 horas se había recibido una denuncia por presunta desgracia relacionada con el menor. Sin embargo, alrededor de las 07:10 horas, personal policial recibió un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de una persona suspendida en el sector del muelle, ubicado en calle Manuel Señoret.

Al llegar al lugar, los funcionarios constataron la gravedad de la situación y no dudaron en ingresar al agua para alcanzar al menor y retirarlo de la estructura.

Una vez rescatado, los efectivos policiales comprobaron que todavía presentaba un mínimo pulso, por lo que inmediatamente iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre una superficie plana.

Los esfuerzos se prolongaron durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta conseguir estabilizarlo y mantenerlo con vida mientras se esperaba la llegada de los equipos de emergencia.

Posteriormente, personal del SAMU trasladó al menor hasta el Hospital de Porvenir, desde donde, debido a la gravedad de su condición, fue derivado mediante aeroevacuación hasta el Hospital Clínico de Magallanes, en Punta Arenas.

Según los antecedentes entregados, la oportuna intervención de Carabineros fue determinante para evitar un desenlace fatal. Incluso, de acuerdo con lo señalado por personal médico, sin las maniobras de reanimación realizadas por los funcionarios policiales, el menor habría fallecido en el lugar.

El procedimiento destaca la rápida reacción y preparación de los efectivos policiales, quienes arriesgaron su propia seguridad al ingresar al agua para concretar el rescate y realizar las maniobras que permitieron mantener con vida al menor hasta la llegada de los equipos especializados.

Fuente: Guillermo Barría / Hora Fueguina.