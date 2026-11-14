Habitantes de la Provincia Antártica Chilena podrán definir en consulta ciudadana el tiempo mínimo de permanencia para acceder a transporte subsidiado.

El proceso participativo se extenderá desde este domingo 15 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2026 en isla Navarino.

La comunidad podrá elegir entre tres plazos —6 meses, 1 año o 2 años— para acreditar la calidad de residente y optar a tarifas preferenciales aéreas y marítimas.

Puerto Williams, 14 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de incorporar la visión de la comunidad en las decisiones que impactan directamente en la conectividad y el costo de vida del extremo austral, este domingo 15 de noviembre se dará inicio a una consulta ciudadana dirigida a los habitantes de la Provincia Antártica Chilena para definir el tiempo mínimo de permanencia exigido para obtener la calidad de residente.

La iniciativa, impulsada de manera conjunta por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, estará abierta hasta el próximo 11 de diciembre y permitirá recoger la opinión de los vecinos de isla Navarino sobre un requisito clave para acceder a rebajas tarifarias en servicios de transporte subsidiados por el Estado.

Según detalló el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, quienes participen en la medición podrán pronunciarse entre tres alternativas de estadía mínima en el territorio: 6 meses, 1 año o 2 años.

Esta definición resulta fundamental para las familias de Puerto Williams y Puerto Toro, ya que la acreditación de residencia habilita el acceso a tarifas preferenciales tanto en el transporte marítimo de pasajeros y carga hacia Punta Arenas como en los servicios de conectividad aérea de la zona.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, valoró el despliegue de esta herramienta participativa, destacando la relevancia de escuchar directamente a los habitantes de isla Navarino respecto a los criterios de asignación de estos beneficios en una de las zonas más aisladas del país.

Modalidad y puntos de acceso

La encuesta se aplicará en formato digital y su enlace de acceso será difundido a través de las redes sociales oficiales de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes.

Asimismo, para facilitar la participación de toda la comunidad, se dispondrán afiches informativos con códigos QR en puntos estratégicos y de alta afluencia de público en Puerto Williams, incluyendo:

Supermercados y centro comercial

Aeródromo

Hospital

Municipalidad de Cabo de Hornos

Delegación Presidencial Provincial

Para hacer válido su voto, los participantes deberán ingresar sus datos personales en la plataforma y seleccionar la alternativa de permanencia que consideren más adecuada para la realidad territorial de la provincia.