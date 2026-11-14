Greenpeace valora amplia aprobación de Ley de Incendios en el Senado.

Desde Greenpeace valoran la contundente aprobación de la Ley de Incendios en el Senado, que obtuvo 34 votos a favor, reflejando un amplio respaldo parlamentario a una legislación que el país necesita con urgencia. Se trata de un avance fundamental para el país, que llega después de más de tres años de tramitación y gracias a la persistencia de miles de ciudadanos, comunidades y organizaciones ambientales, que durante este año exigieron acelerar una legislación que Chile necesita con urgencia. Esta votación demuestra que existe un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer la prevención de incendios forestales y proteger a las personas y los ecosistemas frente a una amenaza cada vez mayor.

Sin embargo, este avance no significa que la ley esté asegurada, aún falta que el Ejecutivo la promulgue, por lo que Greenpeace solicita se actúe con celeridad para entregarle a la ciudadanía la ley que espera hace años.

Esto es importante considerando que Chile ya enfrenta una nueva temporada de alto riesgo de incendios forestales. En un escenario de crisis climática que favorece condiciones cada vez más extremas, no podemos seguir esperando a que ocurran nuevas tragedias para adoptar medidas de prevención. El país necesita herramientas concretas que permitan reducir los riesgos, fortalecer la fiscalización y proteger tanto a las comunidades como a los ecosistemas amenazados por el fuego.

Por eso, hacemos un llamado al Ejecutivo a respetar la urgencia expresada por el Senado y la ciudadanía. La promulgación de esta ley confirmará una victoria de la presión ciudadana, que ha sido decisiva para destrabar una discusión postergada durante años. Chile no puede darse el lujo de enfrentar otra temporada de incendios sin una legislación que ponga la prevención en el centro.