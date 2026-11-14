28 computadores vuelven a funcionar gracias a una innovadora gestión del profesor Matías Mundaca de la Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas.

Se trata de una destacada iniciativa de innovación tecnológica que logró un ahorro de 16 millones de pesos y permitió la plena operatividad del laboratorio de computación del establecimiento.

A través del trabajo del profesor Matías Mundaca, en coordinación con el equipo técnico del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, el establecimiento recuperó 28 computadores de escritorio que se encontraban al borde de la obsolescencia, evitando un costo de reposición estimado en aproximadamente 16 millones de pesos.

La sala de computación contaba originalmente con 28 equipos que ejecutaban el sistema operativo Windows sobre discos duros tradicionales. Debido al elevado consumo de recursos del software y al desgaste del hardware, los equipos experimentaban una severa ralentización en el encendido y uso de ofimática.

Acciones cotidianas como iniciar sesión en Gmail requerían varios minutos, lo que impedía llevar a cabo clases dinámicas y provocaba la saturación del sistema al intentar ejecutar múltiples tareas.

Ante la disyuntiva planteada por el equipo técnico entre adquirir nuevos equipos o adaptar la arquitectura de software, la escuela optó por la reconversión hacia una plataforma ligera basada en la nube.

La adopción del sistema operativo Chrome OSFlex transformó de forma inmediata el trabajo pedagógico. En la actualidad, los 28 computadores arrancan y funcionan simultáneamente durante el desarrollo de las clases, permitiendo que la totalidad del alumnado participe en actividades digitales en tiempo real.

El nuevo entorno operativo aportado por Google de forma gratuita ha permitido a los estudiantes trabajar de manera multitarea: mientras redactan documentos o diseñan en plataformas como Canva, pueden utilizar recursos audiovisuales en YouTube, plataformas de audio como Spotify y herramientas de búsqueda asistida por inteligencia artificial mediante Gemini.

El profesor Matías Mundaca, destacó el impacto directo que ha tenido esta actualización en la privacidad, la seguridad y la continuidad pedagógica: «actualmente funcionamos con los 28 computadores a la vez. Todos los estudiantes pueden estar trabajando tranquilamente. El nuevo sistema permite que cada alumno ingrese de forma privada con su correo institucional y su clave. Al estar vinculado con el ecosistema de Google Drive, cualquier avance se guarda automáticamente en la nube: si el computador se apaga o se cierra, el trabajo no se pierde. Hoy es un sistema mucho más amigable y cómodo para los estudiantes y para nuestros queridos docentes.»

La sustitución completa de 28 computadores por equipos nuevos habría significado un desembolso estimado en 16 millones de pesos para la institución. La estrategia de rescate mediante software no solo garantizó la resiliencia del equipamiento existente, sino que consagró un modelo sustentable de tecnología educativa aplicable a otros establecimientos del sistema escolar público.