Autoridades y operadores turísticos proyectan jornada en Punta Arenas para posicionar a Puerto Williams y Cabo de Hornos como destino nacional.

La actividad se desarrollará durante el otoño de 2027 (entre marzo y mayo) y buscará vincular la oferta local con agencias de viajes, turoperadores y visitantes.

La estrategia cuenta con el respaldo de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y Sernatur Magallanes, proyectando una segunda etapa en Santiago.

Puerto Williams, 14 de noviembre de 2026.– Con el propósito de fortalecer la industria turística local, abrir nuevos mercados y generar oportunidades de desarrollo para los emprendedores del extremo sur, autoridades y operadores turísticos de la comuna de Cabo de Hornos trabajan de forma conjunta en una estrategia para posicionar a Puerto Williams como un referente del turismo nacional.

El eje central de esta iniciativa consiste en la realización de una jornada de promoción turística en la ciudad de Punta Arenas durante el otoño de 2027, específicamente entre los meses de marzo y mayo. El encuentro permitirá exhibir de manera directa los atractivos naturales, históricos y culturales de uno de los territorios más australes del planeta ante agencias de viajes, turoperadores y potenciales visitantes.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada, subrayó el valor del trabajo articulado entre el sector público y privado para dinamizar la economía de la zona. En esa línea, la autoridad manifestó la disposición de la Delegación para evaluar la entrega de pasajes que faciliten el traslado y la participación activa de los operadores locales en la capital regional.

Por su parte, el director regional de Sernatur Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, valoró la propuesta y comprometió el respaldo institucional del servicio en la gestión de espacios y aspectos logísticos necesarios para asegurar el éxito del evento en Punta Arenas.

Proyección hacia Santiago y desafíos del sector

La hoja de ruta definida por los actores locales contempla iniciar este despliegue promocional en la capital de Magallanes y, de acuerdo con los resultados obtenidos y la disponibilidad de financiamiento, evaluar la realización de una muestra similar en Santiago para ampliar el alcance comercial del destino Cabo de Hornos.

Asimismo, durante las mesas de trabajo se analizaron las principales brechas que enfrenta actualmente el rubro turístico en la provincia, poniendo especial énfasis en la necesidad de mejorar la conectividad, reforzar los canales de difusión y facilitar el acceso a nuevos mercados.

De esta forma, Puerto Williams y la comuna de Cabo de Hornos avanzan en una agenda concreta para poner en valor sus paisajes prístinos, su patrimonio cultural y la oferta de experiencias únicas en el territorio más austral de Chile.