Grupos de Forjadores Ambientales pueden acceder a $1 millón para desarrollar iniciativas ambientales en sus comunidades.

El concurso del Fondo de Protección Ambiental 2027 financiará iniciativas locales que promuevan la educación ambiental y contribuyan a abordar problemáticas de los territorios. Los grupos interesados deben inscribirse en el registro oficial del programa hasta el 20 de noviembre, mientras que las postulaciones al fondo estarán abiertas hasta el 15 de diciembre.

Una oportunidad para transformar el compromiso con el medioambiente en acciones concretas en sus comunidades ofrece el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Fondo de Protección Ambiental (FPA), con la convocatoria 2027 del concurso “Iniciativas Ambientales Locales para Grupos de Forjadores Ambientales”.

La iniciativa busca impulsar proyectos desarrollados por grupos o clubes de Forjadores Ambientales que promuevan la educación ambiental y contribuyan a abordar problemáticas presentes en sus territorios. Para ello, el concurso contempla un financiamiento único de $1.000.000 por iniciativa.

“En nuestra región existen personas y organizaciones que, desde sus comunidades, trabajan día a día por el cuidado del entorno. Queremos invitarlas a fortalecer ese compromiso y a convertir sus ideas en iniciativas concretas, que contribuyan a generar conciencia ambiental y a enfrentar los desafíos que reconocemos en nuestros propios territorios. Sabemos que muchos clubes de Forjadores Ambientales nacen al alero de establecimientos educacionales que cuentan con certificación ambiental. A ellos los invitamos especialmente a revisar si sus grupos ya se encuentran inscritos en la plataforma del programa y, de no ser así, a realizar este proceso dentro del plazo establecido”, señaló el seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic.

Asimismo, la autoridad regional extendió la invitación a otros grupos y clubes ambientales que desarrollan iniciativas en sus comunidades, aunque no estén vinculados a establecimientos educacionales con certificación ambiental, destacando que también pueden participar en esta convocatoria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las bases y se encuentren inscritos en el registro oficial de Forjadores Ambientales. “Esperamos que más grupos de nuestra región se animen a participar y encuentren en este fondo una oportunidad para fortalecer sus iniciativas y llevar adelante acciones concretas en favor del medio ambiente”, señaló Rosenfeld.

¿Tienes un club ambiental? ¡Inscríbelo!

La convocatoria no está limitada a grupos vinculados a establecimientos educacionales con certificación ambiental. También pueden participar clubes y grupos que desarrollen iniciativas ambientales en otros espacios comunitarios, siempre que cumplan las condiciones establecidas en las bases del concurso.

Para participar, el grupo o club debe encontrarse inscrito en la plataforma oficial del Programa Forjadores Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente hasta el 20 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas.

Inscripción de grupos o clubes de Forjadores Ambientales:

¿Quiénes pueden postular?

Podrán participar grupos o clubes de Forjadores Ambientales inscritos en la plataforma oficial del programa, que cuenten con personalidad jurídica de derecho privado y sin fines de lucro.

En caso de que el grupo o club no cuente con personalidad jurídica propia, podrá postular a través de una organización sin fines de lucro que lo represente, como juntas de vecinos, centros de padres, madres y apoderados, organizaciones comunitarias, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales o comunidades y asociaciones indígenas, entre otras entidades contempladas en las bases.

Fechas y postulación

Es importante considerar que la inscripción del grupo en el registro de Forjadores Ambientales y la postulación al concurso son procesos distintos, con plazos independientes:

Inscripción del grupo o club: hasta el 20 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas.

hasta el 20 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas. Postulación al concurso FPA 2027: hasta el 15 de diciembre de 2026, a las 14:00 horas de Chile continental.

Las postulaciones se realizan exclusivamente en línea. Las bases, el manual de funcionamiento y los documentos necesarios para preparar las iniciativas están disponibles en el sitio web del concurso.

Revisa las bases y postula aquí: