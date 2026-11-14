Memoria histórica en el extremo sur: La historia detrás del plano del Campo de Concentración de Isla Dawson | Historia y Memoria

Trazado en grafito y tinta china sobre papel, el documento registra la arquitectura represiva implementada tras el golpe de Estado de 1973 en uno de los sitios de reclusión más emblemáticos de Chile.

La reconstrucción histórica de los recintos de COMPINGIM y Río Chico fue posible gracias a los planos dibujados de memoria por el arquitecto Miguel Lawner.

Punta Arenas, 14 de noviembre de 2026.– Con dimensiones de 32 por 27,8 centímetros y ejecutado mediante grafito borrado y tinta china sobre papel, el Plano del Campo de Concentración de la Compañía de Ingenieros de Infantería de Marina (COMPINGIM) se erige hoy como un testimonio documental fundamental para comprender la memoria reciente, la historia arquitectónica y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la Región de Magallanes tras el golpe de Estado de 1973.

Implementado bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, el régimen represivo instaurado en Chile destinó la Isla Dawson —un territorio de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados ubicado en el Estrecho de Magallanes, a 100 kilómetros al sur de Punta Arenas— como uno de sus principales centros de detención. Tras haber sido ruta de pueblos indígenas australes, navegantes interoceánicos, misiones salesianas, explotaciones ganaderas y, desde 1972, base naval de la Armada de Chile, la isla recibió entre el 15 de septiembre de 1973 y fines de 1974 a cerca de 600 prisioneros políticos, sometidos a aislamiento, trabajos forzados, vejámenes y torturas.

La arquitectura del encierro: COMPINGIM y Río Chico

Durante ese período, en Isla Dawson operaron dos campos de concentración: COMPINGIM y Río Chico. Este último, emplazado a unos 15 kilómetros de Puerto Harris, inició su funcionamiento el 15 de diciembre de 1973 con prisioneros trasladados desde COMPINGIM, sumando días después a detenidos provenientes de diversos recintos de Punta Arenas.

Construido exclusivamente para la reclusión de presos políticos, el campo de Río Chico presentaba un diseño inspirado en los campos de concentración nazis. Contaba con cinco barracas de construcción ligera en madera y planchas de zinc —denominadas Alfa, Bravo, Charlie, Remo e Isla—, con capacidad para entre 80 y 90 personas cada una, cercadas con alambre de púas y vigiladas desde garitas y cerros colindantes. En su interior, los prisioneros enfrentaron una alimentación y calefacción precarias frente al rigor climático austral de nieve, escarcha y viento.

Debido a que hoy solo persisten las huellas de sus fundaciones, la recreación virtual y documental de estos espacios fue posible únicamente gracias a los planos y dibujos que el arquitecto Miguel Lawner trazó de memoria tras recuperar su libertad.

Patrimonio y sitios de memoria en Puerto Harris

Junto con el registro planimétrico de los campos, la historia de Isla Dawson resguarda otros hitos patrimoniales de trascendencia local, regional y nacional en el sector de Puerto Harris:

Capilla San Rafael: Heredera del proceso de evangelización y colonización en el estrecho, fue edificada con materiales de la antigua Iglesia de la Misión y posteriormente abandonada por la Sociedad Anónima Ganadera Gente Grande. Su recuperación arquitectónica fue realizada precisamente por los presos políticos recluidos en la isla.

Heredera del proceso de evangelización y colonización en el estrecho, fue edificada con materiales de la antigua Iglesia de la Misión y posteriormente abandonada por la Sociedad Anónima Ganadera Gente Grande. Su recuperación arquitectónica fue realizada precisamente por los presos políticos recluidos en la isla. Chimenea y Antiguos Hornos del Aserradero: Constituyen un vestigio excepcional del pasado industrial forestal —aserradero y astillero— y de la explotación ganadera, etapa que provocó una intensa deforestación que transformó de manera permanente el paisaje de Dawson.

En conjunto, estos vestigios y documentos gráficos consolidan a la Isla Dawson como uno de los lugares de memoria más significativos de Chile, preservando la historia de quienes habitan y transitaron el extremo austral del país.