DICREP invita a participar en nuevo remate online y llama a retirar oportunamente las prendas empeñadas

La subasta de alhajas y objetos varios se realizará el 24 de noviembre en Punta Arenas.

Desde el servicio hicieron un llamado especial a quienes mantienen prendas en la institución para que se acerquen a retirarlas dentro de los plazos establecidos.

Una nueva oportunidad para participar en la adquisición de alhajas y diversos objetos ofrecerá la Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) en Magallanes, a través de un nuevo remate online que se realizará el próximo martes 24 de noviembre, a las 15:30 horas.

La subasta fue anunciada por el Seremi del Trabajo, José Miguel Salas, acompañado por el nuevo administrador regional de la “Tía Rica” de Punta Arenas, Nicolás Storaker, quienes informaron los detalles e invitaron a la comunidad a participar de la instancia que contempla especies correspondientes a préstamos otorgados durante noviembre y diciembre de 2025, cuyos vencimientos se produjeron en abril y mayo de 2026.

En este contexto, el secretario regional ministerial invitó a la comunidad a informarse y participar de esta instancia, destacando el rol que cumple la DICREP como un servicio público cercano a las personas.

“Queremos invitar a las vecinas y vecinos de nuestra región a conocer esta nueva convocatoria y las alternativas que ofrece la DICREP. Es importante que las personas sepan que pueden revisar previamente las especies, tanto de manera presencial como virtual, y así participar informadamente. También hacemos un llamado especial a quienes mantienen prendas empeñadas en la institución para que se acerquen oportunamente a consultar y realizar su retiro antes de la fecha límite, evitando que sus especies lleguen a remate”, señaló la autoridad regional.

Por su parte, el administrador de la DICREP Magallanes extendió la invitación a participar y explicó que se han dispuesto distintas alternativas para conocer los lotes que estarán disponibles.

“Queremos que las personas tengan todas las facilidades para informarse y participar. Por eso, contaremos con una exhibición virtual, disponible desde el 17 de noviembre, y también con una exhibición presencial el día anterior al remate. La invitación es a revisar los lotes con anticipación, conocer los requisitos para acceder a la subasta y resolver cualquier duda directamente con nuestro equipo”, indicó Storaker.

Fechas y condiciones para participar

La exhibición presencial se realizará el lunes 23 de noviembre, entre las 09:00 y las 13:00 horas, en la sucursal DICREP Punta Arenas, ubicada en calle Lautaro Navarro N°1024. Para ingresar será necesario presentar la cédula de identidad.

En tanto, la exhibición virtual estará disponible desde el martes 17 de noviembre en el sitio remateonline.dicrep.cl, donde también podrán consultarse las bases legales y los antecedentes para participar.

Para inscribirse en la subasta será obligatorio pagar una garantía de $200.000, la que deberá ser acreditada impostergablemente hasta el viernes 20 de noviembre, a las 14:00 horas. Esta debe corresponder al titular inscrito, ya que no se aceptarán garantías de terceros.

Las personas que resulten adjudicatarias deberán considerar, además, una comisión del 6% sobre el valor de martillo, más el 19% de IVA aplicado a dicha comisión.

La inscripción, junto con todos los detalles de este nuevo remate online se pueden revisar a través del sitio institucional, www.dicrep.cl, en el banner “Calendario de Remates”, disponible para todos los interesados.