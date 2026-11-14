Observatorio Laboral de Magallanes presentará resultados de tres estudios clave para la región.

Las investigaciones abordan la conmutación laboral en el sector construcción, la relación entre actividad económica y empleo asociado al turismo, y los encadenamientos productivos, el empleo y el capital humano en Tierra del Fuego

El próximo 19 de noviembre, entre las 09:00 y las 12:00 horas, en el Auditorio INACAP Punta Arenas, se realizará el seminario «El Futuro del Trabajo en la Región: Evidencias para la Toma de Decisiones», organizado por el Observatorio Laboral de Magallanes, ejecutado por INACAP y financiado por la Subsecretaría del Trabajo, donde se presentarán los resultados de tres estudios desarrollados durante 2026 que abordan temáticas clave para comprender las dinámicas del empleo y el desarrollo productivo regional.

Los estudios abordan la conmutación laboral en el sector construcción de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; la relación entre la actividad económica regional y el empleo asociado al turismo, mediante un estudio econométrico que propone una mirada integrada de estas dimensiones; y los encadenamientos productivos, el empleo, las brechas de competencias y las oportunidades para el desarrollo territorial en la Provincia de Tierra del Fuego.

El Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas Ponce, señaló que “para poder enfrentar los desafíos del empleo en Magallanes, necesitamos conocer en profundidad cómo se está comportando nuestro mercado laboral y cuáles son las necesidades que están surgiendo en los distintos sectores productivos. Estos estudios nos entregan información concreta sobre fenómenos como la movilidad de trabajadores en la construcción, la relación entre turismo y empleo, y las oportunidades de desarrollo en Tierra del Fuego, permitiéndonos comprender mejor las particularidades de nuestro territorio”. Añadió que “Como Ministerio valoramos el aporte del Observatorio Laboral, porque contar con información actualizada y evidencia regional es necesario para tomar mejores decisiones, orientar la capacitación y fortalecer la articulación entre el sector público, las empresas y las instituciones formativas. El desafío es que este conocimiento se traduzca en acciones concretas que permitan preparar a nuestros trabajadores y trabajadoras para las oportunidades laborales presentes y futuras de la región”.

El coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, Pablo Barrientos Lara, señaló que “estos estudios responden a temáticas relevantes para la realidad laboral y productiva de Magallanes, identificadas a partir del trabajo permanente que realiza el Observatorio, de los resultados de investigaciones anteriores, de las materias abordadas en las asistencias técnicas regionales y del intercambio de experiencias y conocimientos que se desarrolla a través de la Red Nacional de Observatorios Laborales”.

Tras la presentación de los estudios, sus principales resultados serán comentados por un panel de expertos integrado por Mauricio Peña y Lillo Correa, director regional de Sernatur Magallanes; Cristóbal Bascuñán Illanes, presidente de CCHC Magallanes; y Juan Pablo Jainaga, ejecutivo de proyectos de CORFO Magallanes.

La actividad busca generar un espacio de análisis y diálogo en torno a evidencia regional reciente, reuniendo a representantes del sector público, privado, académico y de los trabajadores para reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros del mercado laboral en Magallanes.