Seremi de Energía levanta requerimientos energéticos de Seno Obstrucción en Ultima Esperanza.

· El titular de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, y su equipo técnico, abordaron con los vecinos de la villa los planteamientos en torno a eventuales soluciones energéticas para el sector.

· En la instancia de diálogo, su par del MOP, Alejandro Marusic, también conversó con la comunidad para, en conjunto, avanzar en iniciativas más cercanas a la realidad de las zonas aisladas y responder de mejor manera a los desafíos que enfrentan las familias.

Punta Arenas, noviembre del 2026.- Hasta la localidad de Seno Obstrucción, ubicada a unos 70 km al sur de Puerto Natales, llegó el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto y su equipo técnico para realizar un levantamiento actual de requerimientos energéticos y conversar con los vecinos sobre las posibles alternativas que se podrían barajar para atenderlas.

En este sentido, la autoridad regional de Energía intercambió opiniones al respecto y propuso -de manera preliminar- algunas opciones que podrían tener viabilidad técnica si se dieran otros factores de concreción.

“Hablamos de un sistema híbrido (diésel-fotovoltaico), o de gas con una planta fotovoltaica de mayor capacidad, con un backup de baterías de acumulación que permita dar suministro continuo a la villa”, dijo Pinto y agregó: “estamos levantado información técnica y de parte de los vecinos que son quienes viven aquí todo el año. En esta línea quiero ser muy responsable y por ello estoy conversando con ellos primero para evaluar alternativas reales y viables que puedan cumplirse”.

Asimismo, secretaria de la Junta de Vecinos número 26 de Seno Obstrucción, Laura Navarro, agradeció la sinceridad, claridad y disposición del Seremi Pinto para escuchar sus necesidades, y la mejor forma de resolverlas.

“La reunión nos pareció bastante provechosa porque [el Seremi] nos trajo una propuesta que es lo que queremos; y esperamos que siga adelante dentro del año o antes, para que tengamos lo que estamos solicitando, que es la luz eléctrica para los vecinos de Seno Obstrucción”, contó Navarro.

En la instancia de diálogo participó su par del MOP, Alejandro Marusic, quien también atendió a las consultas de la comunidad.

“Hoy acompañamos al Seremi de Energía en esta importante jornada de diálogo con los vecinos del sector, porque creemos que las mejores soluciones nacen escuchando directamente a las comunidades. Estar en terreno nos permite conocer de primera fuente sus inquietudes, necesidades y demandas, fortaleciendo un trabajo coordinado que pone a las personas en el centro de las políticas públicas”, dijo Marusic.

La autoridad regional del MOP añadió que valoraban este espacio de conversación, “porque nos permite avanzar en iniciativas más cercanas a la realizad de las zonas aisladas y responder de buena manera a los desafíos que enfrentan las familias. Seguiremos promoviendo estos encuentros para construir, junto a la comunidad, un desarrollo más inclusivo y sostenible”, puntualizó.

DISPOSITIVOS LED

Luego de la reunión y recorrido técnico, el Seremi de Energía donó algunos dispositivos led a la junta de vecinos de la villa de Seno Obstrucción y, taladro en mano, él mismo los instaló.

“Instalamos estos dispositivos que poseen un pequeño panel fotovoltaico, mediante el cual convierten la energía solar en luz que se activa a través de un sensor de movimiento”, explicó el Seremi Pinto.

La idea fue trazar un camino para que los niños, cuando sea invierno o haya menos horas de luz, puedan transitar con iluminación al salir y al entrar de la escuela”, contó el titular regional del ramo.