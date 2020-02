Avanza la construcción del Centro Subantártico Cabo de Hornos en Puerto Williams

La Investigación científica y la difusión antártica, serán dos de los principales objetivos del Centro Sub Antártico Cabo de Hornos en Puerto Williams, cuya construcción avanza en la capital de la Provincia Antártica. El proyecto ha sido desarrollado por la Dirección de Arquitectura del MOP, por los arquitectos C. Sanhueza y C. Ostertag y las obras de construcción, actualmente en curso ,las realiza la Constructora SALFA.

Crédito: imagenes publicadas por Raul Irarrázabal, vía Twitter