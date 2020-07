Chile sale de cuarentena, Desbordes entra en confinamiento – Víctor Maldonado – Opinión

 El cambio de gabinete tendrá múltiples consecuencias. Este ajuste impacta sobremanera en la conformación de la coalición de gobierno; más allá de la derecha, cambia el tipo de relaciones que se ha tenido con la oposición.

 Lo que llama más la atención es el impacto de primera magnitud que la nominación de ministros ha tenido en los partidos de derecha. Se ha visto fortalecido el partido que sostiene las posiciones más duras en apoyo del Ejecutivo, la UDI, lo que significa un espaldarazo a la presidenta gremialista. No otra cosa representa el nombramiento de Víctor Pérez.

 Pero el desequilibrio de la balanza no se produce por la entrada al gabinete, sino por la salida de la presidencia de RN de Mario Desbordes. Personaje con vuelo propio e independencia de juicio, el exdiputado era la vía más expedita por la cual se lograban acuerdos con la oposición, en condiciones ventajosas para la centroizquierda. Este resultado le prodigó amigos al frente y enemigos al lado.

 Desbordes se abstuvo en las dos votaciones por el retiro del 10% en la Cámara, con que dejó en estado crítico a Chile Vamos. Pero su capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos con otros lo iba fortaleciendo día a día. Su posición de poder se basaba en un férreo control de su partido, que se veía representado por su capacidad de tomar decisiones soportando críticas, por lo que su reelección al mando de Renovación se daba por descontada.

 Sin duda, la entrada al gabinete en una cartera alejada del centro de la política contingente es una derrota, con cubierta de caramelo, pero con sabor amargo. Vienen años electorales y él habría sido protagonista al mando del principal partido del país. Cuando vuelva, otros podrán haber ocupado un espacio que hoy nadie le discute en RN.

 Está claro que recibió una oferta que no pudo rehusar, también es evidente que el que se la hizo no es ningún amigo. Ahora que Chile sale de cuarentena, Mario Desbordes queda confinado hasta nuevo aviso. Se consiguió una celda dorada. Es, al mismo tiempo, ministro y rehén.

 Alguien leyó a los clásicos: a los amigos hay que tenerlos cerca y a los adversarios más cerca aún. Los más despistados pensarán que lo han premiado. A juzgar por la sonrisa de Jacqueline Van Rysselberghe, no es así. Por alguna extraña razón, cuando le presentaron a Salomé la cabeza cortada de Juan el Bautista en una bandeja de plata, nadie se fijó en la bandeja.

 En términos más amplios, es evidente que el gobierno debió subsanar una gran debilidad. Tuvo que recurrir a desguarnecer su presencia en el Parlamento para cubrir la primera línea de La Moneda. Sacrificó figuras de proyección partidaria para consolidar su conducción. Pero el movimiento está bien calculado.

 Las relaciones de poder en la derecha se simplifican. Lavín queda dueño del campo y sus competidores en RN muy menoscabados. La disidencia interna quedó casi anulada. Fidelizó al gremialismo en su respaldo a Piñera.

 La oposición sabe que llegan los duros y teme un aumento de las hostilidades, pero no todo es malo, porque el gobierno se ordena y evita su desfonde, que es un mal mayor. Además, los duros también pueden negociar. Habrá que ver.

Víctor Maldonado R.

El gabinete del Rechazo

La oposición espera que el nuevo gabinete político dé señales sobre disposición a acuerdos.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “Este comité político tiene claramente una trayectoria, a favor del ‘Rechazo’ y un perfil más duro que el anterior, pero en esto hay que estar abiertos al diálogo y a los acuerdos. Ahora el Presidente les dio una clara instrucción: buscar acuerdos, y en la medida que este comité político esté dispuesto a dialogar sobre los temas fundamentales que tiene el país, la pandemia, la crisis económica y social, y el plebiscito, estaremos disponibles».

 El cambio de gabinete “ha dejado satisfecho a la UDI, al sector más duro de la derecha, y ha desarmado el sector liberal o diverso que encabezaba Mario Desbordes”.

 “Es un golpe a Joaquín Lavín, porque se va quedando sólo debido a la discrepancia con el plan para la clase media y su pronunciamiento por el Apruebo”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 Habrá que «esperar cómo se desenvuelve el gabinete», ya que «indudablemente este es un giro hacia una derecha más dura, menos dialogante».

 «El problema en definitiva, más que de los nombres de los ministros, es de la forma de ejercer el poder que tiene el Presidente de la República, eso es lo que a mi juicio dificulta los acuerdos. Uno podría pensar que Cristián Monckeberg es siempre una persona abierta al diálogo y con disposición, pero si el Presidente continúa con la misma forma de ejercer el poder, veo que va a tener poco espacio y que van a primar las posiciones más duras como la de Víctor Pérez y Cristián Larroulet (jefe de asesores)».

 Gael Yeomans, presidenta CS

 Ha habido «algunas vocerías desde la derecha que han cuestionado la realización del plebiscito, y ahí lo que más nos preocupa como sector es que se reafirme que vamos a tener un plebiscito seguro para toda la ciudadanía».

 «Lo que más me preocupa es que realmente tengan por objetivo realizar un plebiscito seguro, porque eso va a tener repercusiones sobre si va a poder ir a votar mucha gente o no».

 Senador Carlos Montes (PS)

 «Las señales no son las mejores» con este nuevo gabinete, porque «está claro que es un equipo que está por el ‘Rechazo’ (en el Plebiscito), que estuvo en la posición más dura frente al (retiro del) 10%; entonces veremos qué es lo que ocurre».

 Senador Jorge Pizarro (DC)

 “Hay mucho pragmatismo en esa decisión y eso puede llevar a que, como son conocedores de la realidad de los partidos, pueden tener una mayor facilidad de búsqueda de acuerdos pragmáticamente».

 «Creo que el ministro Monckeberg (en Segpres) y el ministro Pérez (en Interior) van a tener esa posibilidad. Uno sabe a qué atenerse con ellos, y ellos saben a qué atenerse con las dirigencias de sus propios partidos y también de la oposición».

Compartir Pin 0 Compartir