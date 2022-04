Todas las comunas de Magallanes quedan en fase Bajo Impacto Sanitario en nuevo Plan Paso a Paso

Esta tarde, las autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer los nuevos los ejes del Plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso”, reestructuración que se basa en escenario nacional y mundial de la pandemia por SARS-CoV-2, y en el marco de la nueva gobernanza de la Pandemia en Chile.

De esta forma, en el nuevo Plan se definieron tres Fases: Bajo, Medio y Alto Impacto Sanitario, por las cuales los territorios transitarán según la magnitud de la transmisión, el nivel de protección de la población contra COVID-19 y el impacto en el sistema de atención.

En esta presentación, las autoridades nacionales dieron a conocer en qué fase se encontrará cada comuna del país desde el jueves 14 de abril a las 05.00 en esta nueva estructura. De esta forma Magallanes quedará en fase bajo impacto sanitario.

Cabe mencionar que la decisión para la transición de los territorios de una fase a otra estará sustentada en una evaluación integral, sistemática y con pertinencia territorial de cada uno de los componentes de la decisión, considerando: dinámica de la circulación viral, capacidad de respuesta del sistema de salud y protección poblacional contra covid-19

Dicha protección posiciona al programa de vacunación como uno de los factores más importantes para determinar los avances de fase. La vacunación contra el coronavirus sigue siendo un pilar fundamental en esta estrategia.

Fronteras Protegidas

También las autoridades dieron a conocer nuevas medidas para el control de fronteras nacionales, las cuales permiten detectar y contener el ingreso de una nueva variante de preocupación de SARS-CoV-2, respondiendo a distintas contingencias epidemiológicas nacionales e internacionales.

Se establecieron tres niveles de alerta, que se fundamentan en la definición de variantes de SARS-CoV-2 establecida por la OMS: Alerta Nivel 1, Alerta Nivel 2, Alerta Nivel 3.

Cada nivel tiene medidas establecidas que consideran, por ejemplo, restricción de viajes, exigencia de vacunación para ingresar, manejo de viajeros entre otros.

De acuerdo al nuevo escenario epidemiológico, el territorio nacional entrará en categoría Nivel 1 desde este jueves 14 de abril, la cual considera:

• La obligatoriedad del C19.

• Se recomienda el test de diagnóstico antes de viajar, pero no es obligatorio

• La homologación de las vacunas serávoluntaria para viajeros no residentes, quienes no lo hagan no accederán al pase de movilidad

• Contar con un seguro de salud que cubra Covid-19, para no residentes.

• Al arribo a Chile, el testro será aleatorio y se hará vigilancia genómica en base a todas las muestras positivas de PCR de viajeros de los último 14 días o contactos estrechos.

Uso de mascarilla

Considerando la evidencia disponible, el uso de la mascarilla se mantiene como estrategia clave para la prevención de la transmisión de SARS-CoV-2.

El Plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso” establece que el uso de mascarillas mantiene su carácter obligatorio en todos los espacios cerrados y en todas las fases de riesgo.Solamente se podrá prescindir del uso de mascarillas en espacios abiertos que permitan mantener más de 1 metro de distancia entre personas en aquellos territorios que se encuentren en las fases de Bajo y Medio Impacto Sanitario.

En la fase de Alto Impacto Sanitario las mascarillas deberán usarse siempre, tanto en espacios abiertos como cerrados.

Espacio abierto: Aquel que no tiene techo o aquel que, teniendo techo, cuenta con más del 50% de su perímetro sin muros. No se considerará techo aquella estructura que permita la circulaciónn de aire a través de ella.

Espacio cerrado: Aquel que tiene techo y más del 50% de su perímetro con muro.

Pase de Movilidad

El nuevo Plan Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso establece que el Pase de movilidad seguirá siendo requerido para el ingreso a cualquier establecimiento cerrado y la asistencia a eventos masivos, en todas las Fases sin distinción.

Será responsabilidad de la administración de cada establecimiento o de los organizadores de la actividad informar sobre la exigencia del pase de movilidad y deberán solicitarlo para el ingreso. Serán excepción a dicha regla los establecimientos educacionales y lugares de trabajo.

Para dichos efectos, se entenderá recinto con afluencia de público por un tiempo prolongado, todo aquel lugar donde las personas permanezcan habitualmente por un tiempo mayor a una hora, tales como restaurantes, cafés, centros deportivos, centros de eventos, teatros, cines, circos, lugares de culto, casinos de juego, entre otros.

Quedan fuera de esta definición los supermercados, mercados y centros comerciales.

Aforos en establecimientos cerrados

Todos los lugares cerrados que reciban público o personas externas, con excepción de las salas de clases y los lugares de trabajo, deberán cumplir con un aforo según la fase en la cual se encuentre el lugar.

El Aforo se estimará en base a una distancia mínima permitida entre las personas que se encuentren reunidas en cada lugar.

Fase de Alto Impacto Sanitario: Se permite un aforo que permita una distancia de 1,5 mt entre personas, es decir, una persona por cada 9 mt2.

Fase de Medio Impacto Sanitario: El aforo estará permitido siempre que las personas puedan mantener una distancia de 1 mt o más, es decir una persona por cada 4 mt2.

Fase de Bajo Impacto Sanitario: no existe restricciones de aforo.

Los aforos deberán ser calculados considerando a todas las personas que se encuentren dentro del establecimiento, esto incluye trabajadoras y trabajadores. Asimismo se deberá considerar un máximo de personas reunidas según la Fase en que se encuentre el lugar, como se describe en el punto siguiente de eventos masivos.

En el caso de recintos con asientos fijos, se permitirá la venta de asientos contiguos para grupos familiares o de afinidad que realicen la compra conjunta del servicio, no pudiendo exceder un máximo del 50% del total de asientos disponibles. La distancia física se deberá exigir entre dichos grupos, acorde a la Fase.