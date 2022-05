Senador Alejandro Kusanovic, “Si el diputado Bianchi no pudo hacer más cuando tuvo su oportunidad, que no nos impida tratar de ayudar a los pensionados”

El ahora diputado cuestionó la iniciativa de Kusanovic que busca, a través de la firma de más de 40 senadores, que el Gobierno constituya una comisión biministerial para dar solución a la deuda histórica de los afiliados a la ex Caja de Empleados Particulares (Empart).

“No todos actuamos como él. Este es un proyecto responsable que surge de la solicitud de ayuda que nos hicieron los imponentes del 4%, que se analizó y se trabajó con un equipo de abogados, y que nace como una alternativa real que entrega las manos de otro magallánico, el Presidente Boric, la posibilidad de responder a la deuda histórica que se tiene con los ex afiliados de Empart”, enfatizó el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, en respuesta a las negativas afirmaciones hechas por el diputado Carlos Bianchi.

Molestia provocaron los dichos del ex senador, luego que esta semana Kusanovic, con el respaldo y las firmas de 40 senadores, ingresara el proyecto de acuerdo que, de ser aprobado por la cámara, solicitará al Presidente de la República la formación de una comisión entre los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social para estudiar los antecedentes de los imponentes de Empart, que establezca la nómina de beneficiarios y el monto que se les adeuda a cada uno de ellos, y se dé una solución definitiva a esta injusticia.

Kusanovic instó al diputado a valorar cualquier intento que apunte a dar solución a la demanda de los pensionados y la millonaria deuda que se tiene con ellos, y no sólo buscar bonos o migajas que no representan lo que perdieron. “Que se les devuelvan sus fondos previsionales es lo que buscamos. Insisto, es fácil ser generoso, pero no es fácil ser justo, y aquí estamos buscando justicia para los afectados”.

Lamentó el senador que Carlos Bianchi apuntara su crítica a sabotear una iniciativa a través de los medios de comunicación, en lugar de alegrarse o apoyar una nueva iniciativa que busque restituir el patrimonio a los ex empleados particulares, más si se considera que fueron ellos los que se acercaron a pedir apoyo a Kusanovic, reunión que se tradujo en el proyecto de acuerdo que incluso fue firmado por el senador Karim Bianchi, entendiendo que se deben agotar todas las instancias en la búsqueda de soluciones.

“Si el diputado Bianchi no pudo hacer más cuando tuvo su oportunidad, que no nos impida tratar de ayudar a los pensionados del 4%, nosotros somos serios y estamos trabajando seriamente por el bien de Magallanes. Es muy fácil ser populista, nosotros preferimos ser serios y responsables. Lo llamo a sumar y no a restar por los habitantes de nuestra región”, concluyó el senador Kusanovic.