Exitoso paso del Bus de la Justicia por la región de Magallanes

“Para uno que vivió tantos años en esta ciudad, conocer la región, sabiendo las dificultades que existen en el acceso a la justicia por la lejanía, por el clima, traer el bus de la justicia y llevarlo a todos esos lugares es una gran satisfacción de que nosotros como Poder Judicial lo hayamos hecho”, comentó el ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama.

Hasta Punta Arenas llegó el ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama, para informar los últimos recorridos del bus de la justicia en la región de Magallanes. El móvil judicial ha recorrido 19 rincones de la región como Cerro Castillo, Río Serrano, Torres del Paine, Cerro Guido, Villa Cameron, Pampa Guanaco, Laguna Amarga, San Gregorio, poblaciones de Puerto Natales y Porvenir, entre otros lugares.

El bus se hizo presente en la Unidad de Adulto Mayor de Punta Arenas para atender las dudas y consultas de los usuarios de la tercera edad. “Uno puede interiorizarse de varios aspectos civiles que no están al alcance de uno. Todas mis dudas me las aclararon, los pasos a seguir que tengo que hacer, está todo perfecto”, comentó Pedro Haro al finalizar su atención, además, agregó que esta iniciativa “es buena porque hay muchas personas que no tienen el alcance para llegar o hablar con un profesional a no ser que sea pagado, entonces uno aprovecha estas instancias”.

Solange Oyarzun, otra usuaria que fue atendida por el móvil judicial, dijo, “creo que es muy útil para la comunidad porque de repente muchos por flojera no nos acercamos al edificio donde ellos están ubicados, para mí fue genial”.

Por otro lado, Juan Alvarado, enfatizó en que “no se había hecho nunca, muy práctico, muy bueno. Explican muy bien los problemas que uno tiene, me voy contento”.

Este bus ha atendido a más de 70 personas en toda la región, entre las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego. En cuanto a las materias judiciales que más consultaron tienen relación con familia, civil y penal.

Como última parada, el Bus de la Justicia estará en la Zona Franca de Punta Arenas, para luego irse hasta Puerto Montt.