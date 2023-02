Preocupación por déficit hídrico: autoridades de la región de Magallanes llaman a cuidar el uso del agua

Autoridades visitaron instalaciones de Aguas Magallanes en Laguna Parrillar para verificar agua potable para Punta Arenas

El pasado 25 de enero, en la Mesa de Trabajo de Déficit Hídrico, presidida por la Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval y coordinada por el SENAPRED (ex ONEMI), se analizaron los estados de avance respecto a la situación hídrica en todas las comunas de la región.

Uno de los puntos tratados en esta Mesa, referente al déficit hídrico, fue el consumo humano de agua potable que se entrega a la población a través de la empresa sanitaria. Es por ello que durante la jornada de esta mañana, la Delegada Presidencial Regional, el Director Regional del SENAPRED Magallanes, el Jefe Regional de la Superintendencia de Servicios Sanitario, y funcionarios de la Seremi de Obras Públicas, visitaron las instalaciones de “Aguas Magallanes” en Laguna Parrillar, con el objetivo principal de comprobar la seguridad de agua potable para el consumo humano en la ciudad de Punta Arenas.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, explicó que esta visita inspectiva está dentro del plan de acción acordado en la Mesa de trabajo, para revisar el funcionamiento de esta planta que garantiza el consumo humano para Punta Arenas, dado el bajo nivel de las otras fuentes de agua. La Delegada, agregó: “debemos hacer un llamado a la comunidad a tomar conciencia de que tenemos que ser responsables con el consumo, que estamos en una situación bastante compleja, una situación que vino para quedarse. Como autoridades estamos asumiendo responsablemente esta situación, pero necesitamos hacerlo en cooperación con el sector público y privado. Estamos en una situación compleja se están haciendo todos los esfuerzos para mantener la situación de la mejor manera posible, pero ningún esfuerzo va a ser suficiente si la ciudadanía no hace un consumo responsable.

La visita sirvió para verificar, además, en terreno los distintos procesos, planes de contingencia, entre otras temáticas, y así poder entregar a la comunidad el estado actual del abastecimiento de agua potable y su futuro, debido al déficit hídrico que se vive actualmente en la región. El Director de Senapred, Juan Carlos Andrades, indicó que esta es “una emergencia que está en este minuto latente en la región, producto del déficit hídrico que está afectando la agricultura y ganadería. Por lo tanto con la autoridad y la empresa público y privada, hemos iniciado acciones para proteger a la población de Magallanes, en este caso a la ciudad de Punta Arenas”, agregando que “el funcionamiento de esto es desconocido para la población y sobre todo desde el punto de vista preventivo, por eso es importante con todas las autoridades iniciar un trabajo de concientización, para llegar a la población y que esta comprenda que Magallanes también está en déficit hídrico, así como el resto del país y el mundo”.

El Jefe Regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Alejandro Soto Bórquez, manifiesta que la laguna Parrillar, ha tenido una fiscalización permanente: “hace años la venimos fiscalizando, solicitando a la empresa que mantenga la operatividad de ella, cuando no se necesitaba. Ya requiriendo el uso de ella, la empresa está operando en forma normal, ha hecho inversiones en esta planta para su funcionamiento normal y en Porvenir y Puerto Natales, que son concesionadas ,en las últimas fiscalizaciones no ha habido problemas. Sin embargo todos sabemos de la sequía, el déficit hídrico y efectivamente, tenemos que cuidar el agua. Hacemos un llamado al uso responsable, estamos haciendo algunas gestiones, estamos en la Mesa de Déficit Hídrico, y trabajando para llamar a la concientización de la comunidad al uso responsable. Hoy día tenemos agua, pero ya lo vemos en otras partes del país, donde la sequía ha sido bastante más complicada, que es hoy día cuando tenemos que tomar acciones y no esperar a que ocurra un déficit mayor.”

Las autoridades coinciden en que existe una emergencia latente, que afecta a la ganadería, a la producción agrícola y que se está traspasando al ámbito del consumo humano. El Gerente regional de Aguas Magallanes, Cristian Adema Galetovic, detalla: “hoy mostramos a las autoridades, las instalaciones de la laguna Parrillar, que en este momento, bombea aproximadamente el 40% del agua que requiere Punta Arenas. Las otras fuentes, que son cuatro adicionales, están algo deprimidas, por lo tanto esta fuente pasa a ser muy importante”.

El gerente de Aguas Magallanes, ratifica lo expresado por las autoridades en cuanto a la recomendación más importante para la ciudadanía: no derrochar el agua. Y es enfático: “Cada litro es importante, cada litro que ahorremos es importante y va a evitar molestias mayores en el futuro. Estamos en una situación de sequía, tenemos que tomar conciencia de eso. La sequía también está alcanzando la ciudad, así es que hay que prevenir. En estos momentos estamos al 100% de producción, se entregan a la ciudadanía 380 litros por segundo, en promedio”.