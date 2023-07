Municipio de Punta Arenas realizó la premiación de la VII versión del concurso literario «Una Mujer, una historia»

En la ceremonia se reconoció a las doce participantes que se adjudicaron los primeros tres lugares de las cuatro categorías.

Luego de la recepción de 84 trabajos de manera presencial, la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Punta Arenas, realizó la premiación de la séptima versión del concurso literario «Una Mujer, una historia». El evento de cierre, se realizó durante la jornada de esta tarde en el tercer piso del Teatro Municipal José Bohr, donde se reconoció a las doce participantes que lograron los tres primeros lugares de las cuatro categorías.

De las más de ochenta obras recibidas, 39 fueron de mujeres estudiantes de 7mo a 4to medio de enseñanza de escuelas y liceos de la capital regional de Magallanes, en Poesía y Cuento Breve. En tanto, en la segunda categoría de Mujeres Mayores de 18 años, en igual dualidad de géneros literarios, fueron presentados 36 trabajos. De este total, 9 obras fueron declaradas inadmisibles por no cumplir con lo establecido en las bases del concurso.

Una instancia que, por séptimo año consecutivo, busca poner en valor el rol de las mujeres en el área de la literatura, el arte, la cultura y el desarrollo de la comuna. En su versión 2023, el concurso incorporó una nueva categoría para jóvenes estudiantes, quedando un total de cuatro opciones para participar: Cuento Breve y Poesía para estudiantes de 7mo a 4to medio; y Cuento Breve y Poesía para mujeres mayores de 18 años.

De la ceremonia de premiación, participó el jefe comunal, Claudio Radonich, quien sostuvo que «como municipalidad estamos muy contentos, este es un concurso que comenzó bastante tímido, pensando en tener un espacio para las mujeres que escriben y hoy vemos que cada vez toma más fuerza», explicó el edil, quien agregó que «el principal objetivo de todo esto, es que nuestras vecinas tengan la instancia para poder manifestar sus sentimientos por medio de historias, pero también para mantener la llama viva de la literatura que tiene nuestra región», concluyó Radonich.

El jurado de este certamen, estuvo conformado por Oscar Carrión, coordinador de la Fundación Cultural de Punta Arenas; Patricia Filosa, profesora de la Corporación Municipal de Punta Arenas; y Oscar Barrientos, escritor magallánico.

Rocío Muñoz, participante del taller literario impulsado por la Oficina de la Mujer del municipio local, contó detalles de su preparación y experiencia tras adjudicarse el tercer lugar en la categoría Estudiante por medio de su poema titulado «Mi sombra y certeza». «Desde muy chica me ha interesado la poesía realmente, en sí la literatura en general, y en cuanto tuve la oportunidad de participar del taller me pareció súper interesante, y desde ese lugar apareció la instancia de poder participar del concurso. Recomiendo vivir esta experiencia, a mí nunca me había sido fácil poder compartir lo que escribo, y por medio de este espacio, avancé bastante. Respecto a mi preparación, en el taller literario se utilizaron métodos que yo no conocía, aprendí cosas sobre la poesía muy interesantes y creo que mejoré bastante mi forma de escribir».

Por su parte, la ganadora de la categoría y autora de la obra «Entre agonía y juegos», Eline Quilodrán, afirmó que «quien me hizo saber respecto a este concurso fue una profesora de Lenguaje, recomiendo esta experiencia porque, en lo personal, fue muy importante para desenvolverse y expresar mis sentimientos por medio de la construcción de mi poema»,

En tanto, María Antonieta Barrientos, quien se adjudicó el segundo lugar de la categoría de Poesía para Mujeres mayores de 18 años, comentó que ha participado en casi todas las versiones del concurso y que la edición de este año, le pareció muy interesante porque amplió la instancia para jóvenes estudiantes. «Es un espacio cultural importante para la mujer. Uno no necesita ser escritora publicada como yo, en mi caso, todas tenemos algo que decir y contar sobre el papel para que sea conocido por la comunidad», concluyó la participante.

Los premios para las categorías adultas fueron: para el 1er lugar $300.000, 2do lugar $200.000, y el 3er lugar $100.000, acompañados de un galvano de reconocimiento. Mientras que para las estudiantes participantes, los premios fueron los siguientes: una Tablet, una Kindle y una pluma, respectivamente, además de la entrega de un diploma de participación.