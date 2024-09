Tiempos violentos | Juan Salvador Miranda | Opinión

Hay peores cosas que quemar libros, una de ellas es no leerlos. Sin bibliotecas, ¿que nos quedaría?; no tendríamos pasado ni futuro. No pienses. Pensar es el enemigo de la creatividad. Ray Bradbury

En estos días vemos que la gente se informa en tik tok y nos encontramos con sorpresas que realmente nos terminan sorprendiendo más de la cuenta tales como “los nazis son de izquierda” en el plano internacional y en el plano nacional, la clásica “rechazar para reformar”, dos afirmaciones que no son reales pero que hoy se sostienen por que la gran mayoría de la gente ya no se informa.

Los periódicos se han transformado en un fósil porque ya no se lee en papel, ni diarios, ni revistas, ni libros, mientras la tv distorsiona juega un papel de distorsión social, la gente hoy es manipulada, la realidad es un decorado impuesto por los grandes conglomerados empresariales y por los políticos conservadores.

Las rrss hoy son un campo minado, ya que la pos verdad (Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales.) y también donde las fake news (Las fake news, o noticias falsas, son informaciones engañosas que se difunden con el fin de desinformar o manipular a la opinión pública.) navegar en la distorsión es complicado ya que todo se vuelve gris y se torna violento.

Tiempos violentos de gente literal que procesa todo, donde el concepto de la libertad fue arrebatado por extremistas de extrema derecha.

En estos tiempos leer es un acto revolucionario, expandir la información es fundamental para generar opinión y para poder llevar el conocimiento para la gente.