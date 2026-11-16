Artesanas de Puerto Natales y Punta Arenas graban en vivo sus historias de oficio: Atlas Textil abre sus micrófonos en Magallanes.

El podcast de Pulso Austral, que suma más de 50 episodios dedicados a los oficios textiles de la Patagonia y más de 31 mil escuchas en Spotify, grabará dos nuevos capítulos frente al público el 25 de noviembre en el Museo Histórico Municipal de Puerto Natales y el 26 de noviembre en el Museo de Historia Natural Río Seco de Punta Arenas.

Una invitación a escuchar en vivo historias inspiradoras de mujeres artesanas conectadas a la naturaleza y que viven al ritmo de los oficios textiles. Eso propone Micrófonos Abiertos, la versión en vivo del podcast Atlas Textil, que este mes viajará desde Aysén a Magallanes para realizar dos encuentros abiertos a la comunidad en Puerto Natales y Punta Arenas. En cada jornada, las creadoras textiles conversarán frente al público sobre su vida y su oficio, desde el acondicionamiento del vellón en los galpones hasta el proceso de tejido y bordado.

El primer encuentro será el miércoles 25 de noviembre a las 18.30 horas en el Museo Histórico Municipal de Puerto Natales, donde la bordadora contemporánea Isabel Peña y una invitada por confirmar conversarán sobre sus trayectorias de vida y oficio, en un encuentro íntimo acompañado de una muestra de su trabajo textil instalada entre las colecciones del museo. Al día siguiente, el jueves 26 de noviembre a las 19.00 horas, la conversación se trasladará al Museo de Historia Natural Río Seco de Punta Arenas, institución colaboradora de esta versión, con la participación de Camila Quinteros, acondicionadora de lanas; y Rosa Paillacar, tejedora y huertera de Puerto Natales. La jornada en Punta Arenas incluirá además un diálogo abierto con las protagonistas del podcast, la exhibición de sus creaciones, un cóctel y la presencia de marcas colaboradoras de Aysén y Magallanes. Además las entrevistas serán interpretadas en lengua de señas. Ambas actividades son gratuitas y requieren inscripción previa.

El podcast Atlas Textil es conducido por Catalina Camus y Macarena Silva, integrantes de la Organización Pulso Austral, y se ha propuesto registrar las voces de quienes sostienen los oficios textiles en Patagonia. Con 53 episodios publicados, más de 31 mil escuchas en Spotify y audiencias en 25 países, el programa vuelve a una región que ya conoce: en 2024 recorrió Magallanes y grabó diez episodios con creadoras locales. Este regreso busca algo distinto: que esas conversaciones ocurran frente a un público que pueda escuchar, preguntar y conocer de cerca a estas mujeres. Las sesiones serán grabadas y, con la postproducción de Liquen Lab, se convertirán en dos nuevos capítulos disponibles en Spotify y en las redes sociales de Pulso Austral.

Para Macarena Silva, educadora, gestora cultural y tejedora aysenina, el podcast ha cumplido el propósito con que nació. “Atlas Textil se creó con el afán de amplificar las voces de mujeres creadoras del fin del mundo, que sus relatos pudieran llegar a otras latitudes, y eso se ha logrado. Tenemos audiencias en Argentina, México y España, entre muchos otros países”, explica. Ese alcance internacional es justamente lo que el formato en vivo quiere devolver al territorio. “Lo que queremos lograr con estos Micrófonos Abiertos es generar un espacio de encuentro presencial e íntimo entre las creadoras y el público, que puedan conversar, vincularse y posicionarse como referentes locales en sus disciplinas, y al mismo tiempo generar un registro sonoro muy valioso que va a perdurar y viajar a otros lugares”, agrega.

Desde Ladera Sur a Magallanes

El formato tiene ya un recorrido propio. Su primera versión se realizó en el Museo Regional de Aysén, en Coyhaique, donde las conductoras invirtieron los roles y fueron entrevistadas por artesanas que antes habían protagonizado sus propios episodios, conversación que dio origen al capítulo número cincuenta. En noviembre del año pasado, en el marco del Festival Ladera Sur en Santiago, un panel de tres artesanas ayseninas grabó en vivo el episodio “Entre gauchas no hay fronteras”.

Desde Pulso Austral, organización interdisciplinaria de mujeres radicada en Coyhaique, entienden los oficios como mucho más que técnicas: son conocimientos, identidades y formas de habitar los territorios. Micrófonos Abiertos nace de esa convicción y lleva esos saberes desde el registro sonoro al espacio público. El proyecto “Podcast Atlas Textil: Micrófonos Abiertos en Magallanes” cuenta con el financiamiento del Fondart Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, línea de Difusión, convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Las jornadas están abiertas a toda persona interesada en las artes textiles, los procesos creativos y el patrimonio de la Patagonia. Más información en las redes sociales de Pulso Austral en Instagram y en el sitio web www.pulsoaustral.com.

Link de inscripción:

https://forms.gle/1RrEZnrGFB6urPBZ6