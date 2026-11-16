Así se vivió el Yagan Metal Fest 3 en Puerto Natales | Juan Salvador Miranda

El pasado 14 de noviembre de 2026, la Sede N°6 del Barrio Endesa (Ovejero #1171) se transformó en un verdadero epicentro de resistencia sónica con la realización de la tercera edición del Yagan Metal Fest. En tiempos donde la cultura a veces se pliega a las modas o a la comodidad digital, este tipo de citas demuestran que el fuego del underground sigue más vivo que nunca en la Patagonia.

Los seguidores del metal comenzaron a llegar a eso de las 19:00 horas al recinto. Afuera se fue armando la previa entre abrazos, conversaciones y el reencuentro de viejos amigos que desde hace décadas militan en la escena.

Desde las 21:00 horas, el ambiente comenzó a cargarse de expectativas. Lo primero que hay que destacar y aplaudir de esta versión es la impecable organización. Lejos del caos improvisado que a veces acecha a los eventos independientes, se notó el trabajo fino de producción —con el respaldo de iniciativas como Mundo Bizarro, Indians Pro, Old Silver Productions y el apoyo municipal y cultural local— para que todo fluyera con precisión quirúrgica: desde el sonido hasta los tiempos sobre el escenario, brindando un espacio seguro y profesional tanto para las bandas como para los asistentes.

La gente respondió a la altura de la convocatoria, congregando a fieles de la vieja escuela junto a las nuevas generaciones. Ese calor humano, esa comunión transpirada entre músicos y audiencia, confirma que en Última Esperanza hay hambre de música extrema y un sentido de pertenencia que no se transa.

Musicalmente, la velada fue una verdadera aplanadora de death, thrash y potencia oscura que barrió el frío exterior. Los encargados de abrir los fuegos y encender la mecha fueron los puertomontinos de Jager Miliz, descargando desde el primer minuto una pegada letal llegada desde los bosques del sur. Acto seguido, tomó el relevo Nevisca directamente desde Punta Arenas, sosteniendo la intensidad con toda la contundencia del estrecho. La descarga continuó con Ashakkxul desde Valdivia, sumando oscuridad y peso al bloque central de la jornada. Luego llegó el turno de los anfitriones, los natalinos de Last Humanity, quienes jugaron de local dejando en claro que la escena de Puerto Natales tiene pulso propio y sangre pesada. Finalmente, el cierre estelar quedó en manos de Draconis desde Río Gallegos, Argentina, quienes llegaron a marcar territorio con su furia transandina, sellando una noche redonda y demostrando la hermandad inquebrantable de la Patagonia a uno y otro lado de la cordillera.

El Yagan Metal Fest 3 no fue solo una tocata; es un evento que ya se instaló en el mapa austral. Demostró que, con autogestión, camaradería y convicción, estos recitales mantienen encendida la llama del underground. Mientras existan espacios comunitarios, organizadores jugados y una audiencia fiel apoyando estas instancias, el metal seguirá rugiendo en Puerto Natales.