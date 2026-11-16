SENCE abre postulaciones para curso gratuito de instalación y mantención de calefactores a pellet en Puerto Williams.

La capacitación impulsada por SENCE contempla 15 cupos para vecinos de Cabo de Hornos, quienes podrán adquirir nuevas competencias laborales en un oficio vinculado a las necesidades de la zona austral.

Puerto Williams, 16 noviembre 2026.- Una nueva oportunidad de capacitación y desarrollo laboral se abre para las y los habitantes de Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos, gracias al curso gratuito “Servicios de instalación y mantenimiento de artefactos de calefacción a pellet”, impulsado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), a través de su programa Becas Laborales.

La iniciativa contempla 15 cupos disponibles y 72 horas de formación, durante las cuales las y los participantes podrán adquirir conocimientos técnicos para la instalación y mantención de sistemas de calefacción a pellet, fortaleciendo sus competencias para acceder a nuevas oportunidades de empleo o desarrollar servicios especializados en la comuna.

Al respecto, el Delegado Presidencial Provincial, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la apertura de esta capacitación en Puerto Williams, especialmente, por la alta utilización de este tipo de calefacción en la zona.

“Hacemos el llamado a que las personas puedan postular y hacer uso de este beneficio que entrega Sence, porque efectivamente, se ha masificado el uso del pellet en la comuna y es necesario contar con personas que tengan los conocimientos para su mantención, su uso y su operatividad, por lo que agradecemos esa instancia”, señaló.

Por su parte, el seremi del Trabajo, José Miguel Salas, destacó la importancia de acercar este tipo de oportunidades formativas a los distintos territorios de la región, especialmente a las localidades más apartadas.

“Como Gobierno, queremos impulsar capacitaciones con pertinencia territorial, por lo que valoramos que este tipo de cursos lleguen hasta Puerto Williams, entregando herramientas concretas para que sus habitantes puedan aprender un oficio, fortalecer sus competencias y ampliar sus posibilidades de empleo. Además, estamos hablando de una formación vinculada a una necesidad muy propia de nuestra región, como es la calefacción de los hogares. Invitamos a las vecinas y vecinos de Cabo de Hornos a aprovechar esta oportunidad gratuita de capacitación”, señaló la autoridad laboral.

Capacitación gratuita y beneficios para participantes

El curso será ejecutado por el organismo técnico de capacitación Desarrollo y Equidad SpA, en el marco del programa Becas Laborales de SENCE, y contempla subsidios de asistencia y de cuidados para quienes tengan a su cargo niños, niñas o personas en situación de dependencia, de acuerdo con las condiciones del programa.

La fecha tentativa de inicio es el 7 de diciembre de 2026, con clases de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en una formación que busca entregar conocimientos prácticos y herramientas para mejorar las oportunidades de empleabilidad de sus participantes.

En tanto, la directora regional (s) de Sence Magallanes, Doris Manquian Cuminao, hizo un llamado a la comunidad a aprovechar los cupos disponibles y revisar los requisitos de postulación.

“Este curso ofrece la posibilidad de formarse gratuitamente en un oficio especializado, con conocimientos que pueden ser aplicados directamente en el territorio. Tenemos 15 cupos disponibles, por lo que invitamos a las personas mayores de 18 años de Puerto Williams y Cabo de Hornos a ingresar a nuestra página web, revisar los requisitos y realizar su postulación”, indicó.

¿Cómo postular?

Las postulaciones ya se encuentran abiertas y están dirigidas a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Pertenecer hasta el 80% del Registro Social de Hogares.

Contar, preferentemente, con enseñanza media completa.

Las personas interesadas pueden revisar los antecedentes del curso y realizar su postulación a través del sitio web www.sence.cl.