ENAP Magallanes impulsa el ingreso de mujeres a la industria energética en encuentro con estudiantes de Punta Arenas.

PUNTA ARENAS, 16 noviembre 2026. – Con el objetivo de fomentar la participación femenina en sectores históricamente masculinizados, profesionales de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) realizaron una jornada de conversación y orientación laboral junto a alumnas de distintas especialidades del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán.

Durante el encuentro, liderado por la profesional Vilma Catepillán, coordinadora de Calidad de Vida de Enap Magallanes, se presentaron las oportunidades de prácticas profesionales y las opciones de proyección de carrera que la compañía ofrece en diversas áreas operativas.

“El objetivo fundamental es mostrar los espacios laborales y de práctica que tienen las mujeres dentro de la industria que históricamente ha sido masculinizada. Por eso, salimos de nuestra organización y nos vinculamos con los distintos establecimientos educacionales para que las alumnas nos conozcan y se motiven”, explicó Maritza González, analista senior de la Dirección de Desarrollo Organizacional de Enap Magallanes.

Por su parte, Catepillán destacó la continuidad de esta iniciativa con enfoque de género: “Es una experiencia que hemos realizado en varias oportunidades y es de profunda satisfacción porque nos permite que nuestras mujeres profesionales, quienes están en funciones y espacios históricamente masculinizados, puedan dialogar con las estudiantes y las incentiven a ingresar a Enap”.

Testimonios de integración y futuro laboral

La jornada contó con el testimonio de Francisca Oyarzún, exalumna del Liceo Industrial que ingresó como practicante a la empresa estatal y hoy se desempeña en el área de Mantenimiento en Laredo, convirtiéndose en la primera mujer tornera de Enap Magallanes. “Es muy buena esta instancia para ellas que pueden necesitar una motivación y es bueno que puedan darse estos espacios, porque las ayuda a conocer más sobre Enap y el desarrollo que pueden tener después del liceo, comenzando con la práctica”, señaló Oyarzún.

Al finalizar la actividad, el equipo de Enap guió a las estudiantes en el uso de la plataforma digital para postular a las vacantes de práctica disponibles. Giuliana Mercado, alumna de la especialidad de Electricidad, valoró la instancia tras concretar su postulación: “Es bonito que nos estén integrando como mujeres, por eso postulé a práctica en mantenimiento industrial; estoy pensando en darlo todo y quedar”.