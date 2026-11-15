Magallanes alcanza el séptimo lugar en la Final Nacional de Debate Escolar del MINEDUC 2026.



• La delegación regional, integrada por los estudiantes Constanza Fernández, José Gaete y Asaf Lavados junto al docente Lukas Puz Segovia, empató en la séptima posición de la clasificatoria con el equipo de la región de Aysén.

• El certamen nacional se disputó en Viña del Mar y Valparaíso bajo el formato internacional WSDC, reuniendo a las 18 delegaciones campeonas de todo el país.

PUNTA ARENAS, 15 de noviembre de 2026.– Con un positivo balance y demostrando un alto nivel argumentativo, la delegación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena cerró su participación en la Fase Final del Torneo Nacional de Debate Escolar Participativo del Ministerio de Educación (MINEDUC) 2026. El encuentro se desarrolló los días miércoles 11 y jueves 12 de noviembre en las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso.

El equipo campeón regional, conformado por los estudiantes Constanza Fernández, José Gaete y Asaf Lavados, y dirigido por el profesor guía Lukas Puz Segovia, representó a la zona austral en una exigente competencia disputada bajo el formato internacional World Schools Debating Championships (WSDC). El sistema del torneo contempló tres rondas clasificatorias entre los 18 elencos participantes, antes de dar paso a las instancias de semifinales y final.

Tras las rondas iniciales, la escuadra magallánica obtuvo el 7° lugar en la tabla general, igualando en puntaje con el equipo del Liceo Bicentenario Austral Lord Cochrane de la Región de Aysén. Este empate en la parte alta de la tabla reflejó el sólido desempeño y la competitividad alcanzada por los establecimientos de la zona austral frente a sus pares del resto del territorio.

La presencia de Magallanes en la instancia nacional también destacó en el ámbito arbitral. El docente Robinson A. Vega Vera integró la delegación tras ser convocado oficialmente como juez del certamen nacional, aportando su experiencia en la evaluación de los encuentros.

El Torneo Nacional de Debate Escolar Participativo forma parte de las iniciativas formativas impulsadas por el MINEDUC para fomentar el pensamiento crítico, la oratoria y el diálogo ciudadano en las comunidades educativas. La gran final en la Región de Valparaíso coronó un extenso proceso clasificatorio a lo largo del año, el cual acumuló más de 400 debates a nivel nacional y congregó a los 18 equipos campeones regionales, sumando al campeón novato del país y al representante anfitrión.