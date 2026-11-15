Estudiante de INACAP Punta Arenas crea un Metaverso Educativo y Vocacional en realidad virtual

Por Jessica Miranda Márquez

Coordinadora de Carrera Área TI & Ciberseguridad

INACAP Sede Punta Arena

Durante años hemos asociado la innovación tecnológica con grandes empresas o ciudades reconocidas por su desarrollo digital. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que las ideas capaces de generar cambios significativos también nacen en territorios extremos como Magallanes.

Ese es precisamente el valor que veo en el proyecto Luis Huanel Lleucun, estudiante de último semestre de Ingeniería en Informática, quien ha desarrollado durante tres años trabajó en el desarrollo del Metaverso Educativo y Vocacional, una plataforma de realidad virtual que permite recorrer virtualmente la sede a través de visores 3D, ofreciendo una experiencia inmersiva para conocer laboratorios, talleres, salas y espacios interactivos de las distintas áreas académicas. La plataforma también integra videos institucionales, noticias, mallas curriculares, información sobre campos ocupacionales y cuestionarios vocacionales, entregando a los futuros estudiantes una visión más cercana y completa de las alternativas de formación. Lo destacable no es únicamente el resultado alcanzado, sino también la capacidad de abordar desafíos técnicos complejos mediante el uso de herramientas de modelado y animación 3D, tecnologías de realidad virtual, servicios en la nube y análisis de datos, demostrando cómo la tecnología puede ponerse al servicio de la orientación vocacional y el acceso a nuevas oportunidades educativas.

Uno de los aspectos más valiosos de esta iniciativa es que demuestra cómo la tecnología puede generar valorpara las instituciones educativas, más que un ejercicio tecnológico, se trata de una herramienta pensada para ayudar a estudiantes y familias a acercarse al mundo de la educación superior de una manera diferente, interactiva y significativa. Como expresó Luis Huanel durante el desarrollo del proyecto: “La idea era que cualquier estudiante pudiera conocer la sede y las carreras de una forma distinta, independiente de la distancia o las dificultades para asistir presencialmente”.

Para la región de Magallanes, el proyecto constituye también una señal de que el talento local es capaz de desarrollar soluciones basadas en tecnologías de vanguardia, diseñadas para responder a las necesidades de su propia comunidad. Las primeras validaciones realizadas con estudiantes provenientes de distintos establecimientos educacionales de Punta Arenas permitieron obtener retroalimentación directa y mejorar la experiencia en cada nueva versión. El proyecto de Metaverso ha participado en diversas actividades abiertas a la comunidad, donde estudiantes y visitantes han podido experimentarlo de manera directa. Entre ellas destacan la Clínica del PC, realizada en INACAP Punta Arenas, y la Feria Científica del Instituto Don Bosco. Asimismo, estuvo presente en la Feria Técnico Profesional e INACAP Abierto 2026. Estas instancias permitieron validar la plataforma con usuarios reales, recopilar métricas y perfeccionar cada nueva versión.

En el Área TI & Ciberseguridad promovemos precisamente esa mirada: formar profesionales capaces de identificar problemas reales y transformarlos en soluciones útiles para las personas. Hoy la industria demanda especialistas que no solo dominan herramientas tecnológicas, sino que también poseen habilidades para innovar, colaborar y generar impacto en sus comunidades.

Es por esto que este proyecto es una demostración del potencial que tiene muchos estudiantes para enfrentar desafíos complejos y crear soluciones que integran creatividad, conocimientos técnicos y visión de futuro. El trabajo de Luis refleja lo que buscamos en nuestros estudiantes: curiosidad, perseverancia y la capacidad de transformar la tecnología en soluciones con sentido para la comunidad. Su metaverso es un ejemplo del nivel que pueden alcanzar los profesionales formados en Punta Arenas”, destacó Jessica Miranda Márquez, coordinadora de carrera del Área TI & Ciberseguridad de INACAP Sede Punta Arenas.