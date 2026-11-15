Los impactos del cambio climático en la región de Magallanes en las recientes tres décadas.

Entre los años 2000 y 2020, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena experimentó una alteración marcada en sus patrones climáticos y ecosistémicos, caracterizada por un acelerado retroceso glaciar, una transición de precipitaciones sólidas (nieve) a líquidas y un incremento en la frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos.

A diferencia del resto de Chile, que atravesó una megasequía durante gran parte de este período, Magallanes presentó una dinámica particular en sus distintas zonas geográficas.

1. Criósfera y retroceso de glaciares

Pérdida acelerada de masa de hielo. Los glaciares de Campo de Hielo Sur, la Cordillera Darwin y el Parque Nacional Torres del Paine registraron un adelgazamiento y retroceso sostenido. Glaciares emblemáticos como el Grey, Tyndall y Marinelli evidenciaron desprendimientos significativos y pérdida de superficie durante estas dos décadas.

Los glaciares de Campo de Hielo Sur, la Cordillera Darwin y el Parque Nacional Torres del Paine registraron un adelgazamiento y retroceso sostenido. Glaciares emblemáticos como el Grey, Tyndall y Marinelli evidenciaron desprendimientos significativos y pérdida de superficie durante estas dos décadas. Formación de lagunas proglaciares. El derretimiento acelerado generó nuevos cuerpos de agua en los frentes glaciares, aumentando el riesgo de vaciamientos repentinos de lagos glaciares (fenómenos conocidos como GLOF).

2. Alteración en precipitaciones y eventos extremos

Disminución de las nevadas. De acuerdo con registros de estaciones meteorológicas como la Jorge Schythe del Instituto de la Patagonia, los inviernos en centros urbanos como Punta Arenas mostraron una clara reducción en la acumulación de nieve y en los días con escarcha, siendo reemplazada por lluvia.

De acuerdo con registros de estaciones meteorológicas como la Jorge Schythe del Instituto de la Patagonia, los inviernos en centros urbanos como Punta Arenas mostraron una clara reducción en la acumulación de nieve y en los días con escarcha, siendo reemplazada por lluvia. Aumento de lluvias intensas e inundaciones. A partir de 2012 se observó un incremento en la frecuencia de eventos extremos de precipitación. El hito más crítico ocurrió en marzo de 2012 con el desborde del río Las Minas en Punta Arenas, causado por lluvias persistentes y el rápido derretimiento de nieve en la cuenca alta.

A partir de 2012 se observó un incremento en la frecuencia de eventos extremos de precipitación. El hito más crítico ocurrió en marzo de 2012 con el desborde del río Las Minas en Punta Arenas, causado por lluvias persistentes y el rápido derretimiento de nieve en la cuenca alta. Contraste territorial en las lluvias. Mientras en la zona occidental y en Punta Arenas la precipitación acumulada tendió a mantenerse o aumentar levemente, en la zona de estepa nororiental (como Punta Delgada y Cerro Sombrero) se registró un descenso en las lluvias y mayor déficit hídrico.

3. Cambios en temperatura y régimen de vientos

Variabilidad térmica. Aunque las temperaturas medias anuales en ciudades costeras mostraron un equilibrio dinámico, se registraron variaciones estacionales importantes y olas de calor atípicas en verano.

Aunque las temperaturas medias anuales en ciudades costeras mostraron un equilibrio dinámico, se registraron variaciones estacionales importantes y olas de calor atípicas en verano. Intensificación de los vientos. Los análisis climatológicos regionales reportaron un aumento en la velocidad y recurrencia de rachas de viento fuerte en el período, vinculadas al desplazamiento hacia el sur de los sistemas frontales y al comportamiento del agujero de ozono antártico.

4. Impactos en ecosistemas terrestres y productivos

Degradación de praderas y ganadería. En la zona de estepa patagónica, la combinación de mayor evaporación, vientos intensos y cambios en la distribución de lluvias afectó la disponibilidad de forraje para la ganadería ovina. Esto favoreció además el avance de especies vegetales poco apetecidas por el ganado, como la mata negra (Chiliotrichum diffusum).

En la zona de estepa patagónica, la combinación de mayor evaporación, vientos intensos y cambios en la distribución de lluvias afectó la disponibilidad de forraje para la ganadería ovina. Esto favoreció además el avance de especies vegetales poco apetecidas por el ganado, como la mata negra (Chiliotrichum diffusum). Estrés en bosques nativos y turberas. Los bosques de lenga y coihue enfrentaron períodos de mayor sequedad estival, aumentando su vulnerabilidad frente a plagas e incendios forestales (como el grave incendio ocurrido en Torres del Paine a fines de 2011). Asimismo, las turberas —fundamentales reservorios de carbono— sufrieron alteraciones en su balance hídrico.

5. Ecosistemas marinos y bordes costeros