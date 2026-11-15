Disminuye la confianza ciudadana en la gestión económica del gobierno.

Santiago, 15 noviembre 2026. — La aprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast descendió al 18%, mientras que la confianza ciudadana en el manejo económico del Ejecutivo registra un marcado deterioro. Así lo revelan los resultados de la más reciente edición de la encuesta Black & White, difundida este viernes en alianza con Emol.

El estudio muestra que el respaldo al mandatario retrocedió dos puntos porcentuales respecto de la semana anterior, acumulando una baja de 17 puntos en comparación con el 35% que marcaba dos semanas antes de la medición del 6 de noviembre. En paralelo, la aprobación a la labor del Gobierno en materia de seguridad y combate a la delincuencia se mantuvo sin variaciones en un 24%.

La economía desplaza a la seguridad como principal inquietud

De acuerdo con las cifras de Black & White, el 78% de los consultados ubica a la economía, la inflación, el desempleo y el crecimiento entre los dos principales problemas del país, superando por 27 puntos porcentuales a la delincuencia, la inseguridad y el narcotráfico (51%).

En relación con el presupuesto de los hogares, el sondeo detalla los siguientes indicadores:

Deterioro familiar: Un 68% afirma que su situación económica empeoró durante los últimos seis meses.

Un 68% afirma que su situación económica empeoró durante los últimos seis meses. Presión del costo de la vida: El 36% identifica el transporte y los combustibles como el gasto que más ha complicado su economía doméstica, seguido por la alimentación con un 32%.

El 36% identifica el transporte y los combustibles como el gasto que más ha complicado su economía doméstica, seguido por la alimentación con un 32%. Expectativas a un año: Un 76% manifiesta poca (24%) o ninguna (52%) confianza en que el Gobierno logre mejorar la economía en los próximos doce meses, y un 60% proyecta que el escenario económico del país será peor dentro de un año.

Evaluación de las medidas de alivio

Respecto de las medidas implementadas por el Ejecutivo para contener el impacto de las alzas —como las rebajas en peajes y cobros asociados al uso de automóviles particulares—, el 44% de los encuestados las califica como una reacción tardía y un 43% las considera insuficientes. Asimismo, el 84% indica que el aumento en el costo de la vida ha afectado mucho (66%) o bastante (18%) su evaluación hacia el Gobierno.

Al analizar los resultados en declaraciones a Emol, Paola Assael, representante de la consultora Black & White, señaló que el descontento económico trasciende el alza puntual de los combustibles y está impactando directamente las expectativas sobre la conducción gubernamental.