Paro de los camioneros impactó negativamente en la opinión ciudadana sobre la gestión del Gobierno.

El paro de los camioneros ocurrido durante la segunda semana de noviembre de 2026 tuvo un impacto significativo y desfavorable en la opinión ciudadana sobre la gestión del Presidente José Antonio Kast , profundizando la caída en su respaldo y evidenciando una desconexión entre las prioridades del Ejecutivo y el malestar económico de los hogares.

De acuerdo con los datos de la encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo 15 de noviembre de 2026 tras el desarrollo de las movilizaciones, el conflicto generó los siguientes efectos en la percepción pública:

1. Desplome de la aprobación presidencial a su mínimo histórico

Caída al 18%. Según el sondeo de Criteria realizado entre el 12 y el 13 de noviembre, la aprobación a la gestión de José Antonio Kast descendió seis puntos porcentuales en una semana, ubicándose en un 18% , su registro más bajo desde que asumió en marzo de 2026.

Según el sondeo de Criteria realizado entre el 12 y el 13 de noviembre, la aprobación a la gestión de José Antonio Kast descendió seis puntos porcentuales en una semana, ubicándose en un , su registro más bajo desde que asumió en marzo de 2026. Aumento del rechazo. En paralelo, la desaprobación creció cinco puntos hasta alcanzar el 72%, el nivel más alto de su mandato. Este retroceso coincide con el desgaste acumulado por la crisis económica y las controversias en torno al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

2. Respaldo ciudadano transversal a la movilización

Apoyo masivo al paro. La encuesta de Criteria consignada por ADN Radio indica que un 97% de los consultados estuvo al tanto de la movilización y un 80% declaró estar de acuerdo con ella, frente a solo un 15% en contra.

La encuesta de Criteria consignada por ADN Radio indica que un de los consultados estuvo al tanto de la movilización y un declaró estar de acuerdo con ella, frente a solo un 15% en contra. Transversalidad política. El respaldo a la protesta de los transportistas superó las divisiones ideológicas tradicionales, alcanzando un 90% entre quienes se identifican con la izquierda, un 86% en el centro y un 72% entre los votantes de derecha —sector que constituye la base electoral natural del Gobierno—.

El respaldo a la protesta de los transportistas superó las divisiones ideológicas tradicionales, alcanzando un entre quienes se identifican con la izquierda, un en el centro y un entre los votantes de derecha —sector que constituye la base electoral natural del Gobierno—. Legitimidad de las demandas. Un 88% de los encuestados consideró que las exigencias del gremio por el alza sostenida de los combustibles eran muy o algo justificadas.

3. Tensiones en el relato de orden público y autoridad

Desgaste en la promesa de firmeza. Según el análisis de la consultora recogido por el periódico EL PAÍS Chile, el conflicto llevó al Ejecutivo a entrar en una «zona de descrédito» al tensionar sus compromisos en materia de orden público. Las comparaciones hechas por el Presidente Kast entre los bloqueos de carreteras y el estallido social de 2019 no lograron revertir la simpatía ciudadana hacia los transportistas.

Según el análisis de la consultora recogido por el periódico EL PAÍS Chile, el conflicto llevó al Ejecutivo a entrar en una «zona de descrédito» al tensionar sus compromisos en materia de orden público. Las comparaciones hechas por el Presidente Kast entre los bloqueos de carreteras y el estallido social de 2019 no lograron revertir la simpatía ciudadana hacia los transportistas. Percepción de cesión ante la presión. El acuerdo alcanzado el jueves 12 de noviembre —que incluyó rebajas directas al precio del diésel y las gasolinas junto con un congelamiento de tarifas hasta marzo de 2027— fue interpretado como una concesión forzada por la presión en las rutas. El propio subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reconoció en declaraciones recogidas por el medio electrónico El Mostrador que la magnitud de la paralización obligó a La Moneda a alterar su agenda y prioridades.

4. Agudización del pesimismo económico