Gloria para las letras nacionales: Gabriela Mistral obtuvo el Premio Nobel de Literatura | Historia y Memoria

ESTOCOLMO / SANTIAGO, 15 noviembre 1945. — Un acontecimiento sin precedentes para la cultura de nuestro país y de todo el continente se registró ayer jueves 15 de noviembre, al anunciarse oficialmente en Suecia que la insigne poetisa y educadora chilena Gabriela Mistral ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura correspondiente al presente año.

La Academia Sueca resolvió otorgar la máxima distinción literaria del mundo a la autora de Desolación y Tala, convirtiéndola en la primera escritora de América Latina en recibir este alto honor. Según los fundamentos dados a conocer desde Estocolmo, el jurado distinguió su obra poética inspirada en emociones vigorosas, la cual ha transformado su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo hispanoamericano.

La noticia, transmitida por los cables internacionales durante la jornada de ayer, ha despertado un profundo júbilo a lo largo de todo el territorio nacional. En nuestra ciudad de Punta Arenas, donde la maestra Lucila Godoy Alcayaga dejó una huella imborrable durante su recordado paso como directora del Liceo de Niñas entre 1918 y 1920, el anuncio ha sido recibido con especial emoción y orgullo cívico por autoridades, docentes y vecinos.

Desde Brasil, país donde la galardonada se desempeña actualmente en funciones consulares en la ciudad de Petrópolis, se informó que recibió la comunicación oficial con serenidad y emoción, manifestando que este triunfo pertenece no solo a Chile, sino a toda la América de habla española. La ceremonia formal de entrega del galardón se llevará a cabo el próximo mes de diciembre en la capital sueca.