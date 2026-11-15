Un hito histórico: exitosa prueba de vuelo del primer avión eléctrico de pasajeros en China.

El nuevo avión eléctrico de pasajeros de China ha surcado los cielos con gran éxito, completando su primer vuelo tripulado. La aeronave, de 10 toneladas, sobrevoló el 14 de noviembre Binzhou, en la provincia de Shandong, al este de China. Dos pilotos y un ingeniero de pruebas de vuelo la pusieron a prueba.

La prueba duró algo menos de una hora, con 16 minutos y 38 segundos en el aire y un recorrido de 60,4 kilómetros. El equipo de desarrollo afirmó que todo transcurrió sin contratiempos y que todos los indicadores de rendimiento cumplieron las expectativas.

Desarrollado por COMAC -la Corporación de Aviones Comerciales de China-, el CE-25A es el primer avión comercial eléctrico de la empresa, que no utiliza ningún combustible líquido. Diseñado principalmente para trayectos cortos entre ciudades, puede transportar hasta 19 pasajeros a una velocidad de crucero de 300 kilómetros por hora, con una altitud de crucero de 2.400 metros y una autonomía de 400 kilómetros.

La «C» de su nombre hace referencia tanto a China como a COMAC; la «E», a la propulsión eléctrica (impulsada por un ventilador canalizado montado sobre las alas); y el «25» indica el cumplimiento de las rigurosas normas de aeronavegabilidad de la Parte 25 de China. La «A» denota que se trata del primer avión de la serie. La aeronave es fruto de la colaboración entre COMAC, el principal fabricante mundial de baterías CATL, la Universidad Jiao Tong de Shanghai y otros socios.

Tras haber completado ya 19 vuelos de prueba no tripulados, las autoridades reguladoras han aceptado su solicitud de certificado de tipo, lo que supone un paso importante para que el avión obtenga la autorización para el servicio comercial.

El éxito de este vuelo supone un avance significativo en el impulso de la República Popular China hacia la aviación eléctrica.