Magallánicas se certifican en pintura y terminaciones incorporando un oficio técnico de alta demanda a su repertorio laboral.

El Programa Mujeres Jefas de Hogar del SernamEG, ejecutado en Punta Arenas por la Delegación Presidencial Regional, sigue sumando oficios técnicos de alta demanda a su oferta formativa: una capacitación práctica de 20 horas financiada por Methanex entregó dominio en técnicas de pintura y terminaciones de acabado para proyectos de construcción, con el fin de impulsar la autonomía económica y la empleabilidad femenina en la región.

Punta Arenas, 17 de noviembre de 2026.– Con diplomas en mano y el respaldo de sus familias, 26 participantes del Programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), ejecutado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, cerraron un ciclo formativo de 20 horas prácticas financiado por Methanex. La capacitación apuntó directamente a derribar barreras en el rubro de la construcción, entregando dominio técnico en preparación de superficies, aplicación de sellantes, barnices y terminaciones profesionales.

La ceremonia contó con la presencia de la directora regional (s) del SernamEG en Magallanes, Matilde Tribiños Navarro; la coordinadora de Responsabilidad Social de Methanex Chile, Cecilia Troncoso Rivas; y el equipo profesional a cargo de la ejecución.

La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, destacó el impacto directo de esta alianza en la autonomía económica del territorio: «Cuando abrimos espacios en rubros que históricamente han sido ocupados por hombres, no solo entregamos una herramienta técnica; estamos redistribuyendo oportunidades reales de ingreso y autonomía para las mujeres de nuestra región. Desde la Delegación Presidencial Regional seguiremos articulando este trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para que cada mujer que sostiene un hogar en Magallanes cuente con el respaldo concreto para emprender o insertarse en el mercado laboral en igualdad de condiciones».

Desde SernamEG Magallanes, la directora regional (s) Matilde Tribiños Navarro destacó el valor de la certificación y el compromiso de Methanex: «Hoy certificamos a mujeres en un oficio que históricamente ha estado masculinizado y donde seguimos teniendo poca presencia. Contar con este respaldo formal de sus competencias les permite competir en igualdad de condiciones por un empleo u ofrecer sus servicios por cuenta propia, y cuando la empresa privada se compromete de manera sostenida, se amplían las posibilidades de que las mujeres generen ingresos propios».

Esta colaboración entre el programa y Methanex cumple cerca de cinco años respondiendo a requerimientos de empleabilidad detectados en el territorio. En esa línea, la coordinadora de Responsabilidad Social de la compañía, Cecilia Troncoso Rivas, reafirmó la proyección de esta alianza: “Hace cerca de cinco años que trabajamos junto a este programa, entregando capacitaciones que responden a requerimientos reales del mercado laboral y que contribuyen a ampliar las oportunidades de empleo de sus participantes. En este caso, la formación en pintura y terminaciones abre nuevas posibilidades en el sector de la construcción. Como empresa con una larga trayectoria en Magallanes, nos interesa seguir impulsando este trabajo conjunto, proyectando nuevas instancias de capacitación que contribuyan a la empleabilidad, la equidad de género y el desarrollo de la región”.

Más allá del certificado, el taller operó como un espacio de práctica intensiva desde el segundo día, simulando dinámicas reales de obra donde las participantes asumieron roles de jefatura y ejecución. Así lo relató Jessica Gallardo Díaz, una de las egresadas que habló en representación del grupo, quien explicó que su motivación inicial fue resolver reparaciones en su propio hogar sin depender de terceros, pero que hoy el grupo ya se organiza para ofrecer servicios de pintura de manera conjunta: «Nos limitamos pensando que hay cosas que solo hacen los hombres, pero desde el segundo día estuvimos en terreno asumiendo roles de jefas y jornales, desde lijar y empastar hasta pintar desde cero. Ya armamos un grupo entre las veinte para abrirnos puertas en el rubro, porque demostramos que trabajamos con precisión y podemos insertarnos laboralmente con esta herramienta».

El aprendizaje técnico también desmitificó procesos complejos de la construcción, como el tratamiento previo de superficies de hormigón o la selección de materiales específicos. Para Beatriz Pacaja Llanos, quien participa por primera vez en el programa, la experiencia combinó el rigor del oficio con una red de orientación integral: “Aprendimos sobre preparación de hormigón, sellados y barnices que yo desconocía. Las mujeres tenemos una mano más ágil y detallista; no nos limitamos al manual, sino que somos creativas para resolver en el instante, y ahora sabemos que incluso podemos presentar nuestros diplomas para postular a empresas o seguir capacitándonos en áreas como gasfitería”. La participante valoró además el acompañamiento permanente del equipo territorial del Programa Mujeres Jefas de Hogar para postular a fondos de fomento como Fosis o Capital Semilla.