Seremi de Energía analiza junto a vecinos de Puerto Edén opciones para reponer el suministro eléctrico 24/7.

· En paralelo, la secretaría regional ministerial del ramo entregó kits de emergencia energética Siempre Listos y entregó material educativo sobre eficiencia energética al jardín infantil Centollita.

Puerto Edén, Prov. de Última Esperanza, noviembre del 2026.- 32 horas de navegación por fiordos y canales de la provincia de Última Esperanza se necesitan para llegar hasta la localidad costera de Puerto Edén, ubicada al límite norte de la región de Magallanes.

El objetivo central, reunirse con la comunidad para tratar el tema que más afecta y urge a Puerto Edén: el suministro eléctrico continuo y seguro.

Por ello, tras desembarcar, el titular regional de Energía, Marco Antonio Pinto, junto a su equipo, comenzaron de inmediato el trabajo en terreno y, de la mano de una carretilla, trasladaron los insumos hasta la sede vecinal donde celebrarían el encuentro con la comunidad.

En la instancia, los vecinos de Puerto Edén conversaron con la autoridad regional de Energía para transparentar su sentimiento de abandono por parte de los gobiernos y sus autoridades, con respecto a la necesidad de contar con suministro eléctrico las 24 horas del día; requerimiento que llevan años solicitando por diferentes vías y en distintas ocasiones.

“Hay que empatizar con los vecinos y hay que estar aquí para saber lo que se siente no tener electricidad todo el día, tener bajas de voltaje. Tienen toda la razón al no sentirse tomados en cuenta respecto al autonomía energética y la necesidad de tener mayor seguridad operacional. La luz se corta a las doce de la noche y vuelve a las siete de la mañana. Eso no es tolerable y el Estado está en deuda con ustedes”, sinceró el Seremi Marco Antonio Pinto.

“Estoy aquí para escucharlos y para que, entre todos, más otros servicios y carteras sectoriales, empujemos el carro hacia una solución definitiva que termine con esta falencia. Como representante del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y la ministra Ximena Rincón, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlos a concretar este anhelo y hacer justicia con los habitantes de Puerto Edén. Queremos, al igual que ustedes, que esta localidad prospere, crezca, emprenda y se desarrolle”, remarcó Pinto.

VOCES VECINALES

Tal como lo manifestó el Seremi Pinto, lo esencial de la cita fue escuchar la opinión de los vecinos y con ese objetivo la autoridad regional respondió a las consultas y analizaron en conjunto las eventuales propuestas.

Patricia Negue lleva 54 años viviendo en puerto Edén y fue una de las vecinas de la comunidad que se quedó a conversar con sus pares y el Seremi de Energía.

“Tuvimos una reunión con el Seremi de Energía y me pareció muy correcta la persona, ya que nos entregaba toda la información que nos pedía y nos respondió como debe ser, ya que estamos un poco cansados de que nos vengan a vender la pomada a Puerto Edén; pero encontramos que el Seremi era una persona excelente que nos respondió como tenía que respondernos; no nos vino a ofrecer nada que no va a cumplir; y nos entregaron unos kits que van a ser de muy buena utilidad en nuestros hogares, así es que muy buena la reunión y ojalá tengamos de nuevo su visita por estos lados”, expresó la señora Negue.

Por su parte, Andrés Ramos, encargado de los generadores eléctricos en el poblado también valoró el diálogo y la utilidad de los kits de emergencia energética del programa Siempre Listos.

“Además, que viene con un panel solar para cargar; eso es muy bueno también, de modo que no vamos a estar ocupando ni cable ni pila”, dijo.

En cuanto a la reunión, Ramos coincidió con la señora Negue respecto a la necesidad de una solución para el tema eléctrico.

“Hay mucha gente que viene acá con un papel, anota cosas y se va, pero el papel después de olvida o se vuela. Entonces vuelven a venir para que le entreguen otra información que es la misma de siempre. Entonces en este aspecto la comunidad está un poquito molesta con la parte del gobierno regional. Entonces cada vez que traen gente, gente nueva, hay que estar contando siempre el mismo cuento de la falta de energía, de las 24/7 que fue algo que se nos prometió en realidad. Entonces no se puede disfrutar ni en comunidad ni tampoco familiarmente”, sostuvo.

OPCIONES DE AUTONOMÍA ENERGÉTICA

Finalmente, el Seremi Marco Antonio Pinto expuso diferentes alternativas que se bajaran para avanzar hacia una solución que dote de suministro eléctrico seguro y continuo a la comunidad de Puerto Edén.

Para ello, Pinto recorrió la antigua turbina y boca toma, donde evaluó in situ las opciones de actualización de la central de paso. Otra opción serían generadores con resistencia al desgaste marino como el que se usa en los centros de cultivos, pero éstos implican otras variables que también deben someterse a evaluación para elegir la mejor alternativa en cuanto a factibilidad técnica, financiera y el tiempo que tomaría concretar cada una.

En este sentido, Víctor Zúñiga, presidente de la Junta de Vecinos de Puerto Edén, destacó la visita del Seremi de Energía, “por habernos escuchado y por las cosas que se vienen a futuro. La idea es poder avanzar con Puerto Edén y eso es lo que queríamos agradecer en este día que estuvo bastante provechosa la visita; se hizo una reunión bien importante con la comunidad donde se lleva harto material para poder trabajar y poder seguir avanzando en Puerto Edén”, afirmó Zúñiga.

Asimismo, el dirigente agregó que “uno de los principales temas que tratamos fue ver la mejor forma de buscar la energización de Puerto Edén 24/7, en lo posible a través de las turbinas, turbinas de paso, turbinas Pelton, los distintos tipos que existen hoy en el mercado y por supuesto, mantener los generadores de apoyo a diésel”.

MATERIAL EDUCATIVO

Tras finalizar la jornada, el Seremi de Energía de dirigió hasta el Jardín infantil Centollita, donde entregó material educativo y didáctico sobre eficiencia energética. Entre ellos, se encontraban libros y el Kamishibai, que es un teatro de papel japonés empleado en colegios y escuelas de la región como elemento educacional en materia de energías sostenibles.

“Me parece muy bueno el regalo que le trajeron a los niños del jardín que consiste en unos libros que va a enriquecer más nuestra biblioteca y nos va a ayudar a nosotras sobre las formas que energía y como cuidarlas y también los kamishibai que a los niños les encanta mucho, asi es que va a ser un material muy querido para nosotros y les agradecemos también el regalo que nos hicieron”, valoró la encargada del jardín infantil, Isabel Tonko Paterito.