Representantes de la Unión Europea conocieron las operaciones del Terminal Mardones en Punta Arenas

La delegación del programa International Urban and Regional Cooperation (IURC) realizó una visita técnica a las instalaciones de la Empresa Portuaria Austral, con el objetivo de conocer su infraestructura y relevancia para el desarrollo portuario de Magallanes.

Representantes del programa International Urban and Regional Cooperation (IURC) de la Unión Europea realizaron una visita técnica al Terminal Mardones de Punta Arenas, instancia en la que conocieron las instalaciones, operaciones y el papel estratégico que cumple la Empresa Portuaria Austral (EPA) en el desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La delegación fue recibida por el gerente de la Empresa Portuaria Austral, José Barría, y el presidente del directorio, José Miguel Cruz Fleischmann. En la actividad también participó un representante del Gobierno Regional de Magallanes.

La jornada comenzó con una presentación institucional sobre la empresa, sus principales instalaciones y el rol que desempeña en el sistema portuario regional, particularmente en materia de conectividad, logística y apoyo a las distintas actividades económicas de la zona.

Posteriormente, los representantes de la Unión Europea efectuaron un recorrido por el Terminal Mardones, donde pudieron conocer directamente las características de la infraestructura portuaria y el funcionamiento de sus operaciones.

La visita se desarrolló en el marco de las actividades del programa IURC, iniciativa financiada por la Unión Europea que busca fortalecer la cooperación entre ciudades y regiones de Europa, América Latina y el Caribe, promoviendo el intercambio de experiencias y conocimientos en materias de desarrollo territorial y gestión urbana y regional.