Ocho meses de improvisación: el gobierno que olvidó a quienes lo llevaron a La Moneda.

​Ocho meses después del 11 de marzo, la pregunta ya no es si el gobierno de José Antonio Kast cometió errores de instalación, sino si tiene rumbo. Escribo desde Magallanes, como alguien que trabajó por este proyecto y que hoy ve cómo una promesa de orden se convirtió en una administración que reacciona tarde, se comunica mal y le da la espalda a los suyos. ​El paro de camioneros resume el problema. Comenzó la medianoche del 10 de noviembre y cortó las rutas 5 Norte, 5 Sur y 68. Nadie puede decir que llegó por sorpresa: en abril los transportistas ya pedían congelar el precio del combustible y acelerar la Ley de Transporte, y en septiembre exigían que el gobierno "nos tratara bien". Hubo meses de aviso y ninguna respuesta a tiempo. ​Cuando estalló el conflicto, el proyecto para limitar a $20 las alzas de los combustibles no alcanzó. El Presidente pidió "pensar en Chile", mientras un ministro calificaba la movilización de "deplorable y antipatriota". Las grandes confederaciones ni siquiera adhirieron: fueron gremios medianos y pequeños los que bloquearon el país. El gobierno no supo siquiera con quién conversar.

​Más grave aún es lo del Ministerio de Justicia. Con la firma del ministro Fernando Rabat se rebajaron las condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores, pese a que en febrero la propia cartera había instruido a sus seremis a negar esos beneficios. Se suspendieron los trámites, pero las 56 rebajas siguen vigentes. Aun así, y contra la presión de Chile Vamos, el Presidente respaldó a su ministro, quien hoy enfrenta una acusación constitucional. La terquedad no es firmeza; es aislamiento.

​El símbolo más claro de la improvisación llegó en mayo. A solo 69 días de asumir, Kast sacó a Trinidad Steinert y a Mara Sedini en el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia. Steinert era la gran apuesta en Seguridad, justamente el tema que llevó a Kast a La Moneda; Sedini acumuló tropiezos, desde la frase del «Estado quebrado» en adelante. El propio Presidente lo admitió: «No esperaba hacer este cambio de gabinete». A eso se suma la salida de más de 40 autoridades de gobierno. Una administración que no anticipa ni a sus propios ministros difícilmente anticipará un paro de camioneros.

​Las encuestas ya no dejan lugar a dudas. Según Agenda Criteria, la aprobación del Presidente cayó al 18% y la desaprobación subió al 72%, un nivel que no se veía desde el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Un 79% rechaza que Rabat siga en su cargo y un 80% respalda el paro de camioneros, apoyo que llega al 72% incluso en la derecha. Cuando los propios votantes se ponen del lado de quienes bloquean las carreteras, el problema no está en la calle: está en La Moneda.

​El mismo Kast que acusaba al gobierno anterior de usar las embajadas como «premios de consuelo, pitutos y amiguismo» hoy hace exactamente lo mismo. De los 29 embajadores que había nombrado hasta junio, 18 fueron designaciones políticas. Y en estos días su gobierno enfrenta críticas transversales por reubicar a las exautoridades que dejaron sus cargos en estos ocho meses. En esta administración, quien fracasa en un puesto no se va para la casa: lo premian con otro. La vara que Kast usaba para medir a otros no la aplica a los suyos.

​Detrás de todo hay un problema de conducción. Evelyn Matthei lo dijo sin rodeos: no ve al Presidente «muy involucrado en la toma de decisiones del día a día» y advirtió que «cuando hay tres que mandan, no hay nadie que mande». Hasta en el Partido Republicano reclaman que desconocen cómo se toman las decisiones en el Segundo Piso. Kast parece más jefe de Estado que jefe de gobierno: en plena crisis partió de gira a Europa y dejó que los problemas crecieran. Y la vez que decidió —al sostener a Rabat contra todos—, fue para no cambiar nada.

​Hay algo que las encuestas no miden: la lealtad. Entre febrero y marzo, mientras se armaba el gobierno regional, el Presidente electo negoció con un sector de izquierda en Magallanes a espaldas de los partidos, las bases y los parlamentarios de derecha de la región; hablamos de un sector opositor. Lo viví en carne propia. Quienes recorrimos el territorio y defendimos este proyecto cuando no era popular nos enteramos de los acuerdos cuando ya estaban cerrados.

​No es un reclamo personal, sino una advertencia política: un gobierno que trata a sus aliados como desechables no puede pedirles después que lo defiendan en la calle, en el Congreso o en las regiones. Magallanes no olvida, y la confianza perdida en febrero se paga hoy en cada crisis en que La Moneda se queda sola.

​¿Hay tiempo para corregir?

​Quedan más de tres años. Corregir exige tener una nueva actitud, tomar decisiones, cambiar al equipo de asesores del Segundo Piso y a los ministros que no dan el ancho, anticipar los conflictos en vez de reaccionar a ellos y volver a gobernar con quienes creyeron en este proyecto. Chile votó por orden y seriedad; hasta ahora, ha recibido improvisación.