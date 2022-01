Congreso Futuro invita a reflexionar sobre la nueva era que atraviesa la humanidad con la consigna “Aprender a Convivir”

A nivel local, prestigiosos/as expertos/as nacionales e internacionales abordarán los desafíos derivados de la crisis sociosanitaria por el Covid-19 y también el cambio climático vinculado a los ambientes antárticos y subantárticos de la zona.

El Congreso Futuro es el evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica y reúne a destacados expositores nacionales e internacionales de diferentes áreas de las ciencias y de las humanidades los que buscan acercar a la ciudadanía las problemáticas actuales o a las que se verá enfrentada la sociedad en un futuro. Desde 2011, es organizado anualmente por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile y a partir del año 2015, se traslada a otras regiones del país.

La consigna de este año es “Aprender a convivir” y plantea reflexionar sobre la humanidad y sus efectos en el planeta durante el último siglo; sobre los riesgos naturales, humanos y artificiales que nos amenazan y pueden ocurrir en el futuro. Algunas de las interrogantes que buscan dar una posible respuesta y propuestas son: ¿Cuáles son los desafíos futuros que enfrentamos como especie? ¿Cómo las nuevas tecnologías cambiarán el mundo? y ¿Podremos conquistar el espacio?, entre otras.

A nivel regional, la actividad está siendo organizada por la Universidad de Magallanes (UMAG) y el Instituto Antártico Chileno (INACH), y se realizará de manera digital el lunes 17 de enero entre las 09.00 y las 13.00 horas. Cabe mencionar, que es el segundo año consecutivo que deberá efectuarse bajo esta modalidad, dada la pandemia de Covid-19 que aún no termina.

Para presentar los detalles de este evento que cumple su novena versión en la Región de Magallanes, este jueves, los senadores Carolina Goic y Guido Girardi de la Comisión Desafíos del Futuro de la Cámara Alta, junto al vicerrector de Investigación de la UMAG, Andrés Mansilla, el director médico del Laboratorio de Medicina Molecular del Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI), Marcelo Navarrete, el director del INACH, Marcelo Leppe y los investigadores que participarán del Congreso Futuro a nivel central: Luciana Tenorio (arquitecta y científica aeroespacial); Nicolas Miailhe (co-fundador de “The Future Society”), Oliver Kiempf (especialista en ciberestrategia) y Rafael Yuste (neurobiólogo), se dieron cita en el campus universitario de Punta Arenas para convocar a la comunidad a conectarse a este espacio que invita a reflexionar sobre la nueva era que atraviesa la humanidad.

“Lo más importante aquí es que lo que hacemos es poner sobre la mesa los aprendizajes de la pandemia con expertos a nivel mundial que van a dialogar también con nuestros científicos y, por otro lado, seguir viendo, ante el escenario actual, los desafíos del cambio climático y la Antártica”, enfatizó la senadora por Magallanes, Carolina Goic, puntualizando que se trata de una iniciativa “que se ha consolidado en Chile” y que no sólo busca escuchar, sino también impactar en la toma de decisiones.

El senador Girardi, en su calidad de presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, en tanto, afirmó que el Congreso Futuro “intenta ser un punto de intersección en la etapa de la humanidad de los cambios más profundos”. En ese sentido, manifestó que “lo que nosotros pensamos es que el ser humano ha llegado a un nivel de desarrollo de la tecnología gigantesca, que puede cambiar el mundo y que no cabe duda que la inteligencia artificial es la tecnología más potente que el ser humano ha generado, porque sin ella no podemos vivir”. La reflexión ahí, a su juicio, es “cómo hacemos avanzar estos desarrollos científicos, pero con conciencia y ética, es decir, cómo usamos la inteligencia artificial para vivir mejor, para que haya más igualdad, para construir un mejor planeta y no para que ella tome el control de los seres humanos”.

Para el vicerrector de Investigación UMAG, Andrés Mansilla, toma relevancia que se dé el vamos a este evento desde la región más austral ya que, según manifestó, “Magallanes está jugando un rol en estos escenarios de gran vulnerabilidad humana”. A su juicio, “como territorio tenemos muchas posibilidades de aportar a lo que son las contingencias, somos una región única en el planeta, que presenta baja intervención antrópica y tenemos plataformas importantes para el desarrollo científico que hemos construido con el apoyo del Gobierno Regional y la senadora Goic como el Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI) y el Centro Subantártico Cabo de Hornos”.

El director del INACH, Marcelo Leppe, por su parte, expresó: “A mí me gusta decir que el Congreso Futuro son caminos que se encuentran y justamente estamos viviendo una disyuntiva importante en la humanidad, donde obviamente la ciencia ha tenido que acercarse a la gente y viceversa. El Congreso Futuro, es una de las pocas iniciativas que tienden a conectar la ciencia de punta, la vanguardia de la ciencia mundial con los ciudadanos y es uno de los eventos mejor valorados por el público de Magallanes, una región que entiende que el futuro está en la ciencia”.

Programa

La consigna “Aprender a convivir en condiciones extremas” nos presentará a cuatro expositores invitados que participarán tras los saludos protocolares de autoridades nacionales y regionales.

Abre el bloque “Aprendiendo a convivir en pandemia” el Dr. Óscar Bottasso con la ponencia “Los avances científicos en la pandemia de COVID-19 y su valía para apartarnos de la infoxicación”. Él es Doctor en medicina, investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET, director del ex Instituto de Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas, así como promotor y director del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario. Su nombramiento como miembro de la Academia Nacional de Medicina es un reconocimiento a su trayectoria profesional y de investigación lo que lo convierte en un referente para el ejercicio de la profesión médica.

Le sigue el Dr. Marcelo Navarrete, quien es médico especialista en Hematología Universidad de Buenos Aires, Doctor en Medicina, Universidad de Freiburg, profesor de Inmunología e Investigador y director médico del Laboratorio de Medicina Molecular del Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI). Trabaja en la caracterización molecular de enfermedades oncohematológicas, utilizando técnicas como PCR, secuenciación paralela masiva y análisis bioinformático. Su presentación se denomina: “Rol de la ciencia regional en el presente y futuro de la pandemia COVID19”.

El siguiente bloque lleva por nombre “¿Convivir o Sobrevivir?: Los nuevos desafíos ambientales”. Y tendrá como invitada a la Dra. Sharon Robinson, una destacada investigadora antártica, directora ejecutiva del Programa Desafíos Globales de la Universidad de Wollongong (UOW), Australia. Subdirectora de Implementación Científica del Nodo de la UOW dentro del programa «Securing Antarctica’s Environmental Future», y facilitadora científica del proyecto Homeward Bound, un programa de liderazgo para mujeres en STEMM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y medicina). Ella presentará la ponencia: “Impacts of Climate Change on Antarctic Species & Ecosystems”.

Cierra la jornada, el Dr. Lohengrin Cavieres con su presentación: ¿Cómo afectará el aumento de la temperatura a plantas andinas y antárticas? Se desempeña como profesor titular del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción e Investigador principal del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB). Ecólogo y ecofisiólogo de plantas dedicado a comprender las adaptaciones que permiten a las plantas de alta montaña y antártica sobrevivir en las estresantes condiciones ambientales que caracterizan dichos ambientes y de cómo serán afectadas por el cambio climático y especies exóticas invasoras.

Al finalizar cada ciclo de presentaciones, existirá un espacio para que los y las asistentes puedan plantear sus dudas y conversar con los y las expertos.

Cabe destacar que esta nueva versión del Congreso Futuro se realizará entre el 17 y 21 de enero en diez regiones del país, donde más de 80 expositores de más de 20 países abordarán cómo la humanidad debe repensar el futuro para aprender a convivir. Asimismo en otras regiones del país, se realizará en modalidad híbrida (virtual y presencial).