Lanzan campaña «Salvemos la Patagonia» para la salida de la industria salmonera de parques nacionales y reservas nacionales

La Alianza por la Defensa de las Áreas Protegidas, compuesta por 37 organizaciones, dio a conocer la iniciativa, en medio del revuelo causado por un informe de Contraloría que expone fallas en los procesos administrativos de las instituciones a cargo, al no caducar concesiones de empresas salmoneras, que han incumplido la ley.

“Por la salida de las salmoneras de las Áreas Protegidas. Sin relocalización”. Con este mensaje, la Alianza por la Defensa de las Áreas Protegidas comunica la campaña Salvemos la Patagonia, cuyo propósito es sacar las concesiones de salmonicultura de parques nacionales y reservas nacionales del sur austral de Chile.

La Alianza, compuesta a la fecha por organizaciones de Aysén, Magallanes y otras regiones, lanza la campaña en medio del revuelo que ha provocado el reciente informe n°9 de la Contraloría General de la República (CGR), que constata severas fallas en la institucionalidad sectorial frente a las concesiones salmoneras que debieron caducarse (extinguirse), pero que siguen vigentes.

Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, integrante de la Alianza, recordó que la industria salmonera ha basado parte de su crecimiento en incumplir la legislación vigente, ya sea por haber producido por encima de lo autorizado en su permiso ambiental, aumentando los impactos sobre los ecosistemas, o bien porque han eludido la evaluación ambiental, sumado a una gran cantidad de centros que no han operado dentro de los plazos y condiciones que les exige la ley. “Los procedimientos disciplinarios ordenados por la CGR al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, para determinar responsabilidades administrativas, son un paso muy relevante en favor de la protección de los ecosistemas costero-marinos afectados por la salmonicultura”, señaló.

Desde la Región de Aysén, Erwin Sandoval, presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa) detalló que esta es una de las regiones más afectadas por la presencia de la industria de la salmonicultura. “De las 1.380 concesiones que existen a nivel nacional, 716 están en esta Región, con 323 al interior de parques y reservas nacionales. Adherimos a esta campaña porque es necesario reforzar los esfuerzos que diversas y múltiples organizaciones y habitantes, están desarrollando para problematizar los impactos de la salmonicultura”.

La campaña

La campaña Salvemos la Patagonia es impulsada por la Alianza por la Defensa de las Áreas Protegidas, y tiene como objetivo sacar las concesiones salmoneras del interior de parques nacionales y reservas nacionales, sin relocalización. A la fecha, existen 408 concesiones de la industria al interior de las áreas protegidas: PN Laguna San Rafael (2, Aysén), PN Isla Magdalena (8, Aysén), PN Alberto de Agostini (19, Magallanes), la RN Las Guaitecas (313, Aysén) y la RN Kawésqar (66, Magallanes).

La campaña Salvemos la Patagonia, pone el foco en el cumplimiento estricto de la legislación vigente, que es clara al establecer los límites y las incompatibilidades entre la producción industrial salmonera y la conservación de las áreas protegidas. “Los parques nacionales y reservas nacionales constituyen un refugio de la biodiversidad donde no debe existir producción industrial; debemos fortalecer la institucionalidad ambiental para asegurar la conservación de este patrimonio natural”, indicó Carolina Morgado, Directora Ejecutiva de Fundación Rewilding Chile, organización que también participa en la Alianza.

La Alianza también apunta a sensibilizar en el ámbito internacional, donde la producción de salmones en Chile ha estado bajo escrutinio luego de que el medio estadounidense The Washington Post llamó a evitar el consumo de salmón chileno debido a su impacto medioambiental, mientras que The New York Times tildó de “el Lejano Oeste” a la operación de dicha industria, haciendo referencia a las nocivas consecuencias de su producción para los ecosistemas marinos.

Para más información, visitar la página web www.salvemoslapatagonia.cl y las redes sociales de la campaña.

Instagram: @salvemoslapatagonia Facebook: @salvemoslapatagoniachile