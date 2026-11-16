Con emotivo acto cívico se inauguró el 27 de julio de 1968 la Plaza de la Federación Obrera de Magallanes | Historia y Memoria.

Punta Arenas, 28 de julio de 1968. — En una solemne ceremonia cargada de simbolismo y reconocimiento social, ayer sábado 27 de julio quedó oficialmente entregada a la comunidad la nueva Plaza de la Federación Obrera de Magallanes. El espacio público, emplazado en el bandejón central de la Avenida Presidente Bulnes frente a calle Mardones, rinde homenaje permanente a las históricas luchas y al aporte fundamental del movimiento sindical en la región austral.

Durante el acto oficial, la alcaldesa de la comuna, señora Nelda Panicucci Bianchi, hizo entrega formal del recinto al Secretario Regional de la Central Única de Trabajadores (CUT), don José Cárcamo Barría, quien recibió el espacio en representación de los diversos gremios y sindicatos magallánicos. La jornada contó con la presencia de dirigentes laborales, autoridades comunales y numerosos vecinos que se congregaron para presenciar este significativo hito urbano.

El elemento central de la plaza lo constituye un imponente monolito erigido como tributo visual al esfuerzo humano. Tal como lo adelantaba la crónica de este diario en su edición de ayer, la obra presenta en su pilar principal un relieve en granito de piedra rústica donde se aprecia a tres hombres levantando el mundo, el cual está representado por un gran globo de bronce ubicado en la parte alta de la estructura.

La simbología del conjunto escultórico resulta elocuente, pues releva el papel indispensable de la clase trabajadora como el verdadero motor que sostiene y hace funcionar a todas las sociedades del mundo. Con la inauguración de este espacio, Punta Arenas no solo suma un nuevo punto de encuentro ciudadano en una de sus principales arterias, sino que también perpetúa en la piedra y el cemento la memoria de quienes forjaron el desarrollo social y económico de Magallanes.

Tras el golpe militar de 1973, el monumento ya esfera del globo terrestre fue destruida y sus restos fueron hechos desaparecer y el monumento fue reconstruido en su mismo emplazamiento original a principios de los años de 1990.