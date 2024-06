Diputada Javiera Morales ofició al SLEP para que se conformen las oficinas locales

Desde la Cámara de Diputados y Diputadas se está ejerciendo una labor fiscalizadora importante sobre la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública. Se citó a una sesión especial y se constituyó una Comisión Especial Investigadora. En ambas instancias, la diputada Javiera Morales ha expuesto la realidad del servicio en la región, concluyendo que el SLEP Magallanes no está funcionando como debería.

En la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se abordó la instalación de los Servicios Locales de Educación en las zonas del país donde ya se ha hecho el traspaso. En la instancia, la parlamentaria sostuvo que mantiene su posición original en que era necesario que se hiciera el traspaso en la región, dado que los mismos alcaldes afirmaron no tener los montos para seguir pagando sueldos a profesores y asistentes de la educación. “Es por esto que fui la única diputada de la región que se la jugó por contar con este SLEP. Sin embargo, hoy le falta musculatura para hacer frente a los desafíos de la educación en Magallanes”, indicó.

Además, la diputada ofició al Ministerio de Educación y a la Dirección de Educación Pública para saber en qué estado se encontraban las contrataciones de los profesionales faltantes, con especial énfasis en las Oficinas Locales de las provincias de Última Esperanza y Tierra del Fuego.

Luego del traspaso realizado en enero de este año, la parlamentaria se ha reunido con el Colegio de Profesores y con los sindicatos de profesores y asistentes, donde concluyó que “me veo obligada hoy día a denunciar que el SLEP de Magallanes no está funcionando tan bien como me gustaría y es por culpa de que falta personal”.

“Solo tiene la mitad de su dotación, no cuenta con todo el personal que requiere. Y eso lo tiene sin poder gestionar ACLEs, programas PIE y tanto que se necesita para brindar un buen servicio educativo”, agregó. En detalle, solicitó saber en qué plazo las oficinas locales van a estar implementadas y en caso en que no lo estén, que se entreguen las razones de porqué a la fecha no se encuentran operativas. La región es extensa territorialmente, donde en invierno se producen dificultades para poder moverse de una capital regional a otra y es complejo no tener a los organismos funcionando.

Por último, la parlamentaria mencionó que “en mí habita la esperanza que siendo una región que siempre ha confiado y valorado la educación pública, una de las regiones donde Gabriela Mistral dejó su huella, es posible que a través de esta nueva educación pública, recuperemos esta herencia. En la región hay voluntad política, hay financiamiento disponible, hay apoyo de la Universidad regional, de un centro formación técnico estatal para fortalecer los servicios educativos”.