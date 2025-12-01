IFOP destaca en la X versión del Seminario de Investigación e Innovación Aplicada a la Mitilicultura (SIIAM)

El Programa de Monitoreo Larval de Mitílidos del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) participó activamente en la X versión del Seminario de Investigación e Innovación Aplicada a la Mitilicultura (SIIAM), desarrollado el 27 de noviembre en las dependencias de CEDUC UCN–Castro. La jornada reunió a destacados investigadores, académicos y representantes del sector productivo, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de conocimiento científico y la articulación con la industria mitilicultora. En este contexto, el Dr. Cristian Segura Rivera —investigador de IFOP— presentó la ponencia “Conducta de captación y desprendimientos de semillas de mitílidos en zonas ambientalmente contrastantes”, exposición que generó alto interés debido a los resultados sobre anomalías vinculadas a factores físicos como temperatura y salinidad, asociados a la disponibilidad de alimento para los reproductores, así como a las variaciones en abundancias larvales pre competentes y competentes y los desprendimientos de semillas en las estaciones de Yates y Compu, analizadas en una perspectiva de serie de tiempo. A la instancia asistieron también los profesionales del programa M.Sc. Cristina Stuardo, M.Sc. (c) Óscar Ramírez y Macarena Herrera.

La actividad se caracterizó por su dinamismo y enfoque multidisciplinario, con presentaciones orales y en formato póster que abordaron líneas de investigación altamente pertinentes para el desarrollo del sector. Entre ellas destacaron estudios sobre estrés oxidativo, efectos de toxinas de dinoflagelados en la acuicultura de bivalvos, innovación en modelos productivos de economía circular, avances en trazabilidad e inocuidad durante el traslado de productos, conectividad genética de mejillones en diferentes localidades y presencia de microplásticos en el ambiente marino. En este marco, IFOP relevó el rol del Programa de Monitoreo Larval de Mitílidos, iniciativa perteneciente al Departamento de Medio Ambiente de la División de Investigación en Acuicultura, que actualmente fortalece su alcance territorial a través de la plataforma Semilla Endémica, herramienta que permite ampliar el acceso a información actualizada, validada y de alto valor estratégico para el sector mitilicultor.

Estos encuentros también constituyen una oportunidad clave para socializar con otros grupos de trabajo, compartir experiencias y enriquecer las perspectivas sobre los desafíos que enfrenta el sector. A partir de las discusiones técnicas y preguntas generadas en el seminario, surgen nuevas líneas de investigación y colaboraciones interinstitucionales, permitiendo orientar esfuerzos conjuntos hacia problemáticas emergentes y la comprensión integral de los procesos ecológicos y productivos asociados a la mitilicultura. En ese sentido, el equipo del Programa de Monitoreo destacó la importancia de participar de estos espacios, donde la ciencia aplicada dialoga directamente con las necesidades del territorio.

La presentación del Dr. Cristian Segura obtuvo una alta atención del público, motivando numerosas consultas y un intercambio técnico especialmente enriquecedor. Las preguntas surgidas tras su exposición reflejaron el interés del sector por comprender en profundidad los patrones de variabilidad ambiental y su influencia directa en la disponibilidad de semillas, un conocimiento fundamental para la toma de decisiones productivas y de manejo. Esta interacción permitió además proyectar nuevas colaboraciones entre universidades, institutos y actores de la industria, reforzando el valor de generar ciencia pública accesible y pertinente.

Un momento especialmente significativo del seminario fue el reconocimiento otorgado al Dr. Cristian Segura Rivera por su contribución histórica como gestor y creador del SIIAM hace una década, cuando se desempeñaba como jefe de Proyectos del INTEMIT. El homenaje valoró su visión y compromiso inicial en la consolidación de este espacio de encuentro científico, labor que hoy continúa de manera destacada bajo el liderazgo de Dra.(c)Camila Barría, actual jefa de Proyectos del Instituto de Tecnología de la Mitilicultura. IFOP extendió su agradecimiento a INTEMIT y AMI Chile por su constante apoyo en la organización y proyección del seminario, destacando que esta colaboración ha permitido mantener y fortalecer un evento emblemático para el desarrollo sostenible, la innovación y la competitividad de la mitilicultura nacional.