Buque Danstar inició fase de alistamiento técnico en ASMAR Magallanes previo a su viaje inaugural hacia las Islas Falklands.

La embarcación, operada por Easter Island Logistics, permanecería aproximadamente 20 días en los astilleros de ASMAR Magallanes. Su zarpe inaugural hacia las islas Falklands se mantiene programado para el próximo 17 de diciembre.

El carguero Danstar, operado por la naviera Easter Island Logistics, ya se encuentra en las instalaciones de ASMAR Magallanes, en Punta Arenas, donde será sometido a un proceso de mantenimiento y revisión técnica previo al inicio de una nueva ruta comercial marítima desde el extremo sur de Chile.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, los trabajos contemplan principalmente una inspección estructural del casco de la embarcación, además de labores de mantenimiento preventivo y alistamiento general, con el propósito de garantizar sus condiciones operativas para la próxima etapa de navegación.

Se estima que las faenas en el astillero se extenderán por aproximadamente 20 días, período durante el cual se realizarán las intervenciones necesarias para preparar la nave de cara a su primer viaje comercial hacia las islas Falklands.

En ese contexto, el zarpe inaugural se mantiene programado para el próximo 17 de diciembre, fecha que marcaría el inicio de esta nueva conexión marítima y logística entre el sur de Chile y el archipiélago.

Respecto del alcance específico de las intervenciones técnicas, la empresa Easter Island Logistics ha mantenido bajo reserva los detalles de los trabajos que se ejecutarán durante la permanencia de la embarcación en ASMAR.

Con su llegada a Punta Arenas y el inicio de estas labores de preparación, el Danstar entra en una etapa decisiva para concretar la puesta en marcha de esta nueva operación comercial, que ha generado interés por sus implicancias logísticas y por el escenario diplomático que rodea la apertura de esta conexión marítima.