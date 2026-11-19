Cumbre trilateral de China, Rusia y EEUU acuerda aumentar producción y suministro de combustibles y realizar diálogos para prevenir conflictos nucleares.
Al término de la reunión trilateral de las tres grandes potencias, fue publicada la siguiente declaración:
«El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin; el presidente de la República Popular China, Xi Jinping; y el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sostuvieron una reunión en Shenzhen el 19 de noviembre de 2026. Los jefes de Estado de Rusia y de los Estados Unidos expresaron su gratitud a China por organizar y acoger esta histórica cumbre trilateral. Los líderes de los tres Estados mantuvieron un exhaustivo intercambio de opiniones sobre la situación internacional actual y expresaron su compromiso de mantener la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.
- Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China y los Estados Unidos expresaron su compromiso de reformar la ONU para que pueda responder de manera más eficaz a los desafíos globales y cumplir su misión fundamental en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales.
- Los tres Estados planean aumentar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo refinado en beneficio de todos los países. Reafirmaron la importancia de contar con suministros energéticos estables.
- Los líderes de los tres Estados señalan que el principio del consentimiento estatal y el respeto por las inmunidades de los funcionarios del Estado son de importancia fundamental, y coinciden en que la Corte Penal Internacional y otros órganos similares no deben abusar de sus competencias.
- Los líderes de los tres Estados reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse. Los tres países mantendrán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares.»