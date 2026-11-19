Cumbre trilateral de China, Rusia y EEUU acuerda aumentar producción y suministro de combustibles y realizar diálogos para prevenir conflictos nucleares.

Al término de la reunión trilateral de las tres grandes potencias, fue publicada la siguiente declaración:

«El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin; el presidente de la República Popular China, Xi Jinping; y el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sostuvieron una reunión en Shenzhen el 19 de noviembre de 2026. Los jefes de Estado de Rusia y de los Estados Unidos expresaron su gratitud a China por organizar y acoger esta histórica cumbre trilateral. Los líderes de los tres Estados mantuvieron un exhaustivo intercambio de opiniones sobre la situación internacional actual y expresaron su compromiso de mantener la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.