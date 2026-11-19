Carabineros detuvo a hombre que denunció falsamente el robo de su vehículo en Punta Arenas

El sujeto reconoció ante las diligencias investigativas que había sufrido un accidente de tránsito, abandonado el automóvil y posteriormente denunciado un supuesto robo con intimidación que nunca ocurrió.

Un hombre fue detenido por Carabineros en Punta Arenas, acusado del delito de obstrucción a la investigación, luego de establecerse que había presentado una denuncia falsa por el supuesto robo con intimidación de su vehículo motorizado.

El procedimiento se originó a raíz de diligencias investigativas desarrolladas por personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros Magallanes, quienes detectaron inconsistencias en la versión entregada inicialmente por el denunciante.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, al ser nuevamente consultado por los hechos, el propio individuo reconoció voluntariamente que, alrededor de las 01:15 horas, había colisionado su vehículo en la intersección de avenida Enrique Abello con calle Pascual Idelfonso Guerrero González.

Tras el accidente, el hombre habría dejado abandonado el automóvil y se retiró hasta su domicilio, para posteriormente concurrir a dependencias de la Primera Comisaría de Punta Arenas, donde denunció un supuesto robo con intimidación, entregando antecedentes que no correspondían a la realidad.

Ante estos antecedentes, Carabineros procedió a su detención por el delito de obstrucción a la investigación, contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal.

El imputado quedó a disposición del tribunal para su respectivo control de detención, audiencia que fue programada para este jueves 19 de noviembre de 2026.