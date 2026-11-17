Abren postulaciones al DFL 15 para apoyar inversiones de las PYMES de Magallanes.

La convocatoria 2027 permite acceder a una bonificación del 20% de las inversiones productivas, según las bases. El plazo vence el 31 de diciembre de 2026, a las 15:00 horas.

En el local Ritchie’s Burgers de Punta Arenas, la Seremi de Economía y Corfo presentaron la convocatoria del DFL 15, proceso 2027, dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas de Magallanes. El instrumento bonifica el 20% de las inversiones o reinversiones productivas que cumplan los requisitos del concurso.

En la actividad participaron el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke; el director regional de Corfo, Javier Romero; y Susan Gómez, socia del emprendimiento, quien relató cómo este beneficio ha contribuido a equipar el negocio y aumentar su producción.

Las postulaciones se encuentran abiertas desde el 16 de noviembre y consideran inversiones correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, conforme a las bases.

El seremi Francisco Birke destacó que este instrumento apunta “a incentivar el emprendimiento, a generar mayor empleo, a crecer de forma importante acá en la región de Magallanes”.

Por su parte, el director regional de Corfo, Javier Romero, invitó a participar del proceso. “La invitación es a que todas las personas que tengan inversiones que se hayan hecho en el año 2024, 2025 y 2026 puedan postular a este beneficio”, señaló. Para acceder, las empresas deben revisar las bases y verificar los requisitos y antecedentes exigidos.

Una experiencia local

Ritchie’s Burgers nació durante la pandemia, en 2020, y está integrado por Ricardo, Marcela y Susan. El emprendimiento familiar ofrece hamburguesas y pastelería, además de abastecer a distintos cafés de Punta Arenas.

El negocio postuló al DFL 15 en 2024 y 2025. Primero incorporó equipos profesionales para la puesta en marcha del local y, posteriormente, un horno convector, una ovilladora y equipos de refrigeración de mayor capacidad para mejorar la producción de pan y pastelería.

“Ha sido un aporte que se agradece, ya que nos ha permitido con el mismo presupuesto que teníamos asignado, optar a opciones de mejor calidad, y/o poder hacer más inversiones, gracias a esta devolución”, explicó Susan Gómez.

Según relató, el negocio comenzó en una cocina de casa y hoy cuenta con capacidad para producir hasta tres veces más que al inicio. La incorporación de equipos también les permitió elaborar productos que antes no podían ofrecer.

La emprendedora llamó a sus pares a aprovechar estas oportunidades: “Que se motiven e informen sobre los fondos que hay para ayudar a las pymes, porque en cada emprendimiento hay mucho esfuerzo y dedicación y estas ayudas permiten crecer con más facilidad”.

Requisitos y plazos

El concurso está dirigido a contribuyentes de Primera Categoría con ventas anuales netas de hasta 40.000 UF. Cada inversión postulada no debe superar las 50.000 UF. Entre los activos admisibles se encuentran construcciones nuevas, maquinaria, equipos y determinados vehículos vinculados al proceso productivo, según las bases.

La evaluación y priorización corresponde a un comité público-privado presidido por la Seremi de Economía y las bases y la postulación digital están disponibles en www.corfo.gob.cl. El plazo finaliza el 31 de diciembre de 2026, a las 15:00 horas.