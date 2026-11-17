Magallanes reúne a cientos de corredores en la nueva edición “Del Estrecho Trail”.

La tercera versión de esta competencia se realizó el 14 de noviembre en el Parque del Estrecho de Magallanes, en Punta Santa Ana, con recorridos de 2K, 8K y 21K que combinaron deporte, naturaleza y patrimonio histórico.

Más de 400 personas llegaron hasta el Parque del Estrecho de Magallanes para participar en la 3ra edición de Del Estrecho Trail, una competencia que reunió a corredores de distintas edades y niveles en los senderos de Punta Santa Ana. La jornada contempló tres distancias, 2K, 8K y 21K, con circuitos que permitieron a los participantes recorrer algunos de los paisajes más representativos de la zona, en un entorno marcado por la naturaleza y la historia de la región.

La actividad tuvo como escenario el sector de Fuerte Bulnes y la histórica ciudad Rey Don Felipe, combinando la práctica deportiva con el patrimonio cultural y natural del estrecho de Magallanes. Las distintas categorías contemplaron largadas desde diferentes puntos del parque, convocando tanto a deportistas experimentados como a quienes buscaban disfrutar de una experiencia al aire libre en uno de los principales atractivos turísticos de la región.

La realización del evento contó con el apoyo de distintas empresas e instituciones que se sumaron a esta iniciativa, entre ellas Inmobiliaria Altas Cumbres, compañía que desarrolla proyectos inmobiliarios en la zona sur del país, participó como auspiciadora de esta actividad. “Creemos que este tipo de iniciativas son muy valiosas porque permiten poner en valor los atributos de cada territorio y generar espacios para que las personas disfruten de la naturaleza y realicen actividades al aire libre, que destaquen la riqueza natural y patrimonial de lugares como Magallanes”, señala Enrique Loeser, gerente Comercial de Inmobiliaria Altas Cumbres.

Con esta tercera edición, Del Estrecho Trail continúa consolidándose como una instancia que vincula el deporte con el turismo y el patrimonio de Magallanes, invitando a residentes y visitantes a conocer y disfrutar de los atractivos naturales e históricos de la región.