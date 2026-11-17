Aporte Familiar Permanente: Más de 13 mil familias ya cobraron su beneficio en la región de Magallanes.

Punta Arenas, 17 noviembre 2026.- Más de 13 mil familias de la región han recibido durante este año el Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio económico que busca apoyar el presupuesto de los hogares que cumplen con los requisitos establecidos por ley.

Así lo informaron las autoridades laborales y previsionales de la zona (IPS), quienes, junto con destacar el positivo balance regional, reforzaron el llamado a quienes mantienen pagos pendientes para que revisen oportunamente su situación y eviten perder el beneficio por vencimiento del plazo de cobro.

A nivel nacional, más de un millón 880 mil familias ya han recibido este aporte, principalmente mediante depósitos en cuentas bancarias, modalidad que ha permitido facilitar el acceso al beneficio. Sin embargo, todavía existe un porcentaje de personas con pagos presenciales disponibles que no han sido retirados.

Frente a esta situación, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, destacó la importancia de que las familias accedan oportunamente a estos recursos.

«Estamos hablando de un beneficio que este año ha llegado a más de 13 mil familias de nuestra región y que representa un apoyo concreto para sus presupuestos. Sabemos que cada recurso es importante para los hogares, especialmente cuando deben enfrentar distintos gastos familiares. Por eso, nuestro llamado es a que las personas revisen si tienen algún pago pendiente y realicen las gestiones necesarias para cobrarlo, porque no queremos que ninguna familia pierda un aporte que le corresponde por no haberlo retirado a tiempo», señaló la autoridad regional.

Plazos de cobro y cómo consultar

En el marco de la campaña «¡Cobra tu Aporte a tiempo!», el IPS recordó que el plazo para retirar presencialmente el Aporte es de nueve meses desde la emisión del documento de pago.

De esta manera, el primer vencimiento se produjo el 16 de noviembre de 2026, correspondiente a los pagos emitidos en febrero. En tanto, los beneficios emitidos en marzo y abril tienen como plazo de vencimiento diciembre de 2026 y enero de 2027, respectivamente.

Al respecto, el director regional (s) del Instituto de Previsión Social (IPS), José Pérez Núñez, explicó que existen diferentes alternativas para verificar si una persona mantiene recursos disponibles.

«Queremos hacer un llamado especial a quienes tienen modalidad de pago presencial y todavía no han retirado su Aporte Familiar Permanente. Es muy importante que revisen su situación, porque los plazos de cobro ya comenzaron a vencer. Para ello, pueden ingresar a www.chileatiende.cl, consultar con su RUN y fecha de nacimiento y verificar si tienen algún beneficio pendiente. Nuestro objetivo es que todas las personas que tienen derecho a este aporte puedan recibirlo oportunamente», indicó.

El director regional (s) añadió que «también contamos con atención presencial y telefónica para quienes tienen dificultades para realizar estos trámites por Internet. Además, las personas que mantienen pagos pendientes pueden revisar la posibilidad de solicitar su depósito en una cuenta bancaria mediante ClaveÚnica, lo que facilita el proceso y evita desplazamientos innecesarios».

Para verificar si existe un Aporte Familiar Permanente pendiente de cobro, las personas deben ingresar a www.chileatiende.cl, acceder a la sección «Pagos por cobrar del Instituto de Previsión Social (IPS)» y consultar con su RUN y fecha de nacimiento.

En caso de registrar un pago pendiente, podrán conocer los detalles mediante su ClaveÚnica y solicitar, si corresponde, el depósito del beneficio en una CuentaRUT u otra cuenta bancaria.