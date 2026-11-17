Caída de Microsoft expone el costo oculto de la dependencia tecnológica: empresas arriesgan productividad y confianza de sus clientes | Emilio Polit, académico Universidad de los Andes | Opinión

La reciente caída global de Microsoft, registrada entre el 12 y 13 de noviembre, afectó las comunicaciones de empresas, instituciones públicas y organizaciones de distintos sectores. La interrupción provocó retrasos en operaciones financieras, dificultades en la atención de usuarios e incluso obligó a algunas compañías a recurrir a métodos alternativos para mantener sus actividades.

El incidente, que Microsoft atribuyó a problemas en sus servidores, dejó en evidencia cómo una falla tecnológica puede extender sus consecuencias mucho más allá de los sistemas informáticos, especialmente cuando las herramientas digitales se han convertido en una pieza fundamental para el funcionamiento cotidiano de las organizaciones.

“El impacto va más allá de las horas de productividad perdidas. También se traduce en retrasos, incumplimiento de compromisos y un deterioro de la experiencia de los clientes”, explica Emilio Polit, académico de Administración de Servicios de la Uandes, quien destaca que las consecuencias pueden ser especialmente críticas para las empresas de servicios, donde la coordinación y la capacidad de respuesta son esenciales.

El riesgo de poner todas las operaciones en una misma plataforma

La posibilidad de gestionar correos, reuniones, documentos y comunicaciones internas desde un mismo proveedor ha facilitado el trabajo de las empresas. Sin embargo, esta integración también supone un riesgo: cuando una plataforma falla, distintas áreas de una organización pueden quedar afectadas al mismo tiempo, dificultando tanto el trabajo interno como la prestación de servicios.

“La concentración de servicios tecnológicos en un solo proveedor genera importantes eficiencias, pero también aumenta la vulnerabilidad de las organizaciones”, señala Polit.

Frente a este escenario, el académico plantea que diversificar los proveedores no siempre representa la mejor solución, considerando los costos y complejidades que puede generar. En cambio, contar con planes de contingencia y canales alternativos de comunicación permitiría reducir el impacto de estas interrupciones y mantener funcionando las operaciones críticas.

Cuando una falla tecnológica termina afectando la reputación

La pérdida de productividad no es la única consecuencia. Cuando una empresa deja de responder consultas, retrasa compromisos o interrumpe la atención de sus usuarios, el problema puede trasladarse directamente a la percepción que los clientes tienen de ella.

Aunque el origen de la interrupción sea ajeno a la organización, la responsabilidad frente al cliente no desaparece, por lo que la manera de comunicar lo ocurrido y ofrecer soluciones resulta fundamental para evitar un deterioro de la confianza.

“Lo primero es entender que, desde la perspectiva del cliente, la responsabilidad por la experiencia sigue siendo de la empresa con la que se relaciona, independientemente de quién sea el proveedor tecnológico que originó el problema”, sostiene Polit.

Por ello, el especialista identifica tres aspectos esenciales para enfrentar estas contingencias: comunicación proactiva, transparencia y capacidad de respuesta. No basta con informar que existe una falla externa, sino que las organizaciones deben explicar oportunamente sus consecuencias y ofrecer alternativas cuando sea posible.

“La forma en que una empresa gestiona estas situaciones es fundamental para mantener la confianza de sus clientes. Son momentos de verdad en los que la experiencia que vive el cliente puede fortalecer o debilitar significativamente su lealtad hacia la marca”, concluye el académico.